Tragedia questa mattina ad Alatri, in provincia di Frosinone. Un uomo è morto in un incidente stradale mentre percorreva la superstrada Sora – Ferentino in direzione sud, all'altezza del bivio per Alatri. A quanto si apprende l'uomo avrebbe perso il controllo della macchina uscendo fuori strada e atterrando dopo un volo di diversi metri in un prato. Per lui non c'è stato nulla da fare, nonostante il tempestivo intervento del 118 e dei Vigili del Fuoco è morto praticamente sul colpo a causa delle gravi ferite riportate nello schianto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso. Nella zona il traffico è andato completamente in tilt, con lunghe file in direzione di Ferentino. Ancora non sono note le cause dell'incidente, indagini sono in corso per capire cosa sia accaduto e come mai l'uomo – di cui non sono state rese note le generalità – abbia perso il controllo della macchina, andando a schiantarsi sul prato al di fuori della superstrada. Come detto non si conosce l'identità dell'uomo, solo che era residente ad Alatri.

Pochi giorni fa la morte di Marika Donnarumma

L'incidente in cui ha perso la vita l'uomo arriva pochi giorni dopo quello in cui è rimasta coinvolta la 26enne Marika Donnarumma, anche lei vittima di un incidente sulle strade ciociare. La ragazza è morta la sera di San Valentino mentre si trovava alla guida della sua macchina, uscita improvvisamente fuori strada e finita in una cunetta. Per lei non c'è stato purtroppo nulla da fare, è morta praticamente subito dopo l'incidente. Inutili i tentativi di rianimazione da parte degli operatori del 118, Marika era già deceduta al loro arrivo.