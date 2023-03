Perché sui cieli di Roma volano caccia militari a bassa quota Questa mattina a Roma sono stati avvistati dei caccia militari, alcuni dei quali hanno sorvolato la capitale a bassa quota. Si tratta molto probabilmente delle esercitazioni per la Maratona di domani al Foro Italico.

A cura di Natascia Grbic

Foto da Twitter (Francesco Garofalo)

Da questa mattina nei cieli di Roma stanno volando dei caccia militari, alcuni dei quali anche a bassa quota. A segnalarlo, decine di persone, molte delle quali hanno ripreso i velivoli sorvolare la capitale. In tanti si sono chiesti, anche con un po' di preoccupazione, come mai questi caccia volassero ininterrottamente: se per qualche operazione o evento particolare. In realtà si tratta con ogni probabilità dei voli di prova per la maratona di Roma prevista per domani al Foro Italico.

La stessa cosa è avvenuta nella giornata di ieri a Milano, dove due Tornado dell'Aeronautica Militare sono stati visti volare a bassa quota. Anche in questo caso, nessuna preoccupazione: la Questura ha poi confermato che si trattava delle esercitazioni per la Stramilano, manifestazione sportiva che si terrà domani, domenica 19 marzo.

Si tratta della prima volta nella storia che le Frecce Tricolori sorvoleranno una maratona italiana. L'iniziativa è stata realizzata da una collaborazione tra l'Aeronautica militare e gli organizzatori della manifestazione, che si terrà in diversi quartieri di Roma. Le zone interessate sono Circo Massimo, Terme di Caracalla, Basilica di San Paolo, Isola Tiberina, San Pietro, Foro Italico, Ponte Milvio, Piazza del Popolo e Piazza di Spagna.

Leggi anche Previsioni meteo Roma e Lazio 9 marzo: le temperature sfiorano i venti gradi

"Questa domenica il tricolore darà il via alla festa dello sport nella città più bella del mondo: per la prima volta in una maratona italiana le Frecce Tricolori dell’Aeronautica Militare sorvoleranno i runners in partenza – dichiarano in una nota gli organizzatori – Una scarica d’adrenalina, un brivido, uno spettacolo indimenticabile, un'emozione unica. Chi partirà da via dei Fori Imperiali il 19 Marzo vivrà tutto questo di persona e potrà dire con onore ‘Io c'ero!'".

Saranno proprio le Frecce Tricolori ad aprire l'Acea Run Rome The Marathon, insieme all'esibizione del tenore Carlo Assogna che intonerà, oltre all'inno nazionale, anche il Nessun Dorma. Sarà possibile vederle prima della partenza della maratona, prevista per le 8 del mattino, al Colosseo.