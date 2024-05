Perché le Frecce Tricolori hanno sfrecciato oggi nel cielo di Roma

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Le Frecce Tricolori hanno sfrecciato nel cielo di Roma oggi, 24 maggio 2024, alle 13.30 in punto per celebrare il Concorso Ippico Internazionale di Roma, che si sta tenendo in questi giorni nella Capitale. Dal 22 al 26 maggio i migliori binomi del panorama internazionale si fideranno nell'ovale di piazza di Siena e del Galoppatonio di Villa Borghese. E oggi i campioni in gara quest'anno sono stati salutati dalle Frecce Tricolori.

I cavalieri provengono da Irlanda, Messico, Austria, Usa, Belgio, Uae, Germania, Svezia, Australia e Italia, in ordine di ingresso. La squadra italiana, inoltre, sarà composta da Lorenzo De Luca, Giacomo Casadei, Emanuele Camilli e Giulia Martinengo Marquet.

La prossima esibizione delle Frecce prevista per il 2 Giugno

Il prossimo spettacolo delle Frecce, orgoglio dell'Aeronautica Italiana, è previsto per le celebrazioni del 2 Giugno, Festa della Repubblica. Ad aprire la 78esima festa sarà l'alzabandiera solenne presso l'Altare della Patria e l'omaggio al Milite Ignoto con la deposizione di una corona d'alloro da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

A che ora è previsto il passaggio delle Frecce Tricolori

Lungo via dei Fori Imperiali, poi, si svolgerà la tradizionale parata militare, che si concluderà con l'atteso appuntamento dello spettacolare passaggio delle Frecce Tricolori della Pattuglia Acrobatica Nazionale. Non è stato ancora diffuso l'orario ufficiale del passaggio delle Frecce.