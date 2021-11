Perché le Frecce Tricolori hanno disegnato un cerchio perfetto nel cielo di Roma Le Frecce Tricolori hanno sfrecciato oggi sul cielo di Roma insieme alla pattuglia acrobatica francese per celebrare la firma di un trattato bilaterale tra i due Paesi.

A cura di Enrico Tata

Il cerchio sul cielo di Roma disegnato dalla Frecce Tricolori

Le Frecce Tricolori hanno disegnato un perfetto cerchio con i colori del tricolore italiano sul cielo di Roma, che moltissimi romani questa mattina hanno potuto ammirare dai loro balconi e dalle loro finestre. L'esibizione in programma oggi è stata organizzata per celebrare la firma di un trattato bilaterale con la Francia.

Perchè le Frecce Tricolori hanno sfilato con la pattuglia acrobatica francese

Subito dopo la firma del Trattato al Quirinale da parte del presidente francese Emmanuel Macron e del presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, le pattuglie acrobatiche di Italia e Francia, con i colori delle rispettive bandiere, hanno sfrecciato sul cielo di Roma. I due tricolori hanno colorato il cielo della Capitale mentre al Quirinale venivano eseguiti gli inni nazionali.

Il disegno delle Frecce Tricolori oggi sul cielo di Roma

Le Frecce Tricolori volano su Aermacchi MB-339PAN, mentre la Patrouille de France sui Dassault-Dornier Alpha Jet. La nostra pattuglia acrobatica ha sfrecciato insieme ai colleghi francesi disegnando una lunga scia con i colori delle bandiere dei due Paesi. In seguito, però, le Frecce hanno disegnato sul Quirinale un perfetto cerchio con i colori italiani per suggellare l'accordo bilaterale stretto con la Francia.

Francia e Italia nel trattato hanno riconosciuto "l'importanza della loro cooperazione al fine di rafforzare la sovranità' e la transizione digitale europea", si legge nell'articolo 5 sulla ‘Cooperazione economica, industriale e digitale' del Trattato del Quirinale, uno dei più importanti. I due Paesi in questo senso "s'impegnano ad approfondire la loro cooperazione in settori strategici per il raggiungimento di tale obiettivo, quali le nuove tecnologie, la cyber-sicurezza, il cloud, l'intelligenza artificiale, la condivisione dei dati, la connettivita', il 5G-6G, la digitalizzazione dei pagamenti e la quantistica". C'è inoltre l'impegno a lavorare "per una migliore regolamentazione a livello europeo e per una governance internazionale del settore digitale e dello spazio cibernetico".