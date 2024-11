video suggerito

Perché da oggi non cambiano più le regole della fascia verde di Roma e chi può ancora circolare nella ZTL Da oggi, venerdì 1 novembre, e fino al 31 ottobre 2025 sono quindi confermate, come disposto da un'ordinanza firmata il 30 ottobre dal sindaco Gualtieri, le regole che già sono attualmente in vigore per gli accessi all'interno della Fascia Verde di Roma.

A cura di Enrico Tata

A Roma da oggi, venerdì 1 novembre 2024, non cambieranno le regole di accesso alla nuova Ztl Fascia Verde. Come abbiamo scritto, il Comune di Roma, su autorizzazione della Regione Lazio, ha rinviato l'introduzione dei divieti per le automobili alimentate a diesel Euro 4. Da oggi e fino al 31 ottobre 2025 sono quindi confermate, come disposto da un'ordinanza firmata il 30 ottobre dal sindaco Gualtieri, le regole che già sono attualmente in vigore. Le nuove telecamere installate ai 51 varchi di accesso alla Ztl entreranno in funzione, probabilmente, nella primavera del 2025.

Chi non può circolare all'interno della Fascia Verde di Roma

Da venerdì 1 novembre 2024 al 31 ottobre 2025 non potranno circolare all'interno della Ztl Fascia Verde di Roma, dal lunedì al sabato, dalle 00 alle 24, le seguenti categorie di veicoli:

autoveicoli ad accensione comandata alimentati a benzina, gpl e metano pre Euro 1, Euro 1 ed Euro 2

autoveicoli ad accensione spontanea alimentati a gasolio, dual fuel, mixed fuel, pre Euro 1, Euro 2, Euro 3

ciclomotori e motoveicoli alimentati a benzina e a gasolio pre Euro 1 ed Euro 1

Chi può circolare all'interno della Ztl

Di conseguenza possono circolare all'interno della Fascia Verde di Roma tutte le automobili alimentate a benzina Euro 3, Euro 4, Euro 5 ed Euro 6, e le automobili alimentate a diesel Euro 4, Euro 5 ed Euro 6.

Le deroghe per la circolazione nella Fascia Verde a Roma"

Possono circolare all'interno della Ztl e quindi sono esentati dai divieti le seguenti categorie di veicoli:

veicoli muniti del contrassegno per disabili

veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, veicoli adibiti a soccorso, anche stradale

veicoli adibiti al trasporto pubblico

veicoli adibiti alla gestione dei rifiuti urbani, tutela igienico ambientale, alla gestione emergenziale del verde, alla Protezione Civile e di ripristino del decoro urbano

veicoli di interesse storico e collezionistico

La mappa della ZTL Fascia Verde di Roma

Di seguito la mappa con i confini dell'attuale Ztl Fascia Verde di Roma.

La mappa della nuova Fascia Verde di Roma