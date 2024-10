Perché c’è stato un guasto a Roma che ha mandato in tilt il nodo ferroviario

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Il tabellone spento stamattina alla stazione di Roma Termini

Un guasto nella cabina elettrica che alimenta il nodo di Roma sarebbe stata la causa del blocco della circolazione dei treni, che ha mandato in tilt il nodo ferroviario tra Termini e Tiburtina. A spiegare cosa è accaduto per quanto se ne è a conoscenza finora è stata Rete Ferroviaria Italiana. Oggi si sono registrati gravi disagi alla linea ferroviaria, con ritardi per oltre tre ore e cancellazioni, una mattinata di passione per i pendolari di varie linee. Da Rfi fanno sapere che è esclusa l'ipotesi che possa essersi trattato di un attacco hacker. Fanpage.it ha anche contattato per gli utenti Federconsumatori, su come e quando richiedere il rimborso in caso di treni in ritardo o cancellati.

"Un guasto raro alla cabina elettrica del nodo di Roma"

L'ad di Rfi Gianpiero Strisciuglio alla presentazione del nuovo brand del trasporto regionale delle Fs ha spiegato che "sono in corso di accertamenti. Andremo a fondo nella verifica, perché siamo una grande azienda e non accettiamo questo tipo di guasti". L'ad ha spiegato che quello di stamattina è stato "un guasto raro, che ha riguardato la cabina elettrica che alimenta il nodo di Roma". L'ad ha spiegato inoltre che gli operai si sono messi subito al lavoro per risolvere il problema nel minor tempo possibile: "I nostri operai sono intervenuti prontamente e abbiamo ripristinato il problema, ma l'orario in cui è avvenuto il guasto (verso le ore 7 con ripristino alle ore 8.30), ha inciso sui disagi che sono ancora in corso di assorbimento". E si è scusato per il disservizio.

Caos a Termini con treni in ritardo di oltre due ore e cancellazioni

I disagi lungo il nodo ferroviario di Roma si sono registrati fino da stamattina presto. I tabelloni della stazione Termini ad esempio erano completamente spenti e non segnalavano nessun treno in partenza o in arrivo. Lungo la linea ferroviaria Fl3 una pendolare ha segnalato a Fanpage.it che il primo treno partito da Viterbo e diretto a Roma alle ore 6.30 è rimasto per venti minuti fermo in galleria tra le fermate Gemelli e Balduina, prima di ripartire per poi concludere la corsa nella stazione Balduina e far scendere tutti i passeggeri. Una folla di persone si è riversata in strada, in cerca delle fermate degli autobus Atac e di taxi per recarsi verso il luogo di lavoro.