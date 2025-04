video suggerito

Per la prima volta nel Lazio riparata una valvola cardiaca senza l'intervento chirurgico L'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli è il primo nella regione ad aver effettuato con successo due interventi alla valvola mitralica senza la cardiochirurgia in sede.

A cura di Enza Savarese

L‘ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli è il primo nel Lazio ad aver effettuato con successo due interventi di riparazione della valvola mitralica senza necessità di un'operazione a cuore aperto. La procedura, molto meno invasiva, riduce i rischi di un intervento cardiochirurgico per i pazienti che presentano difetti al tessuto del cuore o a una delle valvole.

Successo all'ospedale di Tivoli: nuovo punto di riferimento per i pazienti cardiopatici

Due interventi in una sola giornata su pazienti con cardiopatie strutturali. Il doppio successo è avvenuto nel reparto di Cardiologia dell'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. Sui due pazienti affetti da un difetto della valvola mitralica, l'equipe medica è riuscita a curare la malformazione con una riparazione "percutanea", ovvero attraverso la pelle. Una procedura delicata, ma molto meno invasiva di un'operazione a cuore aperto. I pazienti con problemi cardiopatici di questo tipo dovevano in passato rivolgersi a centri fuori dalla regione Lazio per effettuare questo tipo di procedure.

Ad eseguire i primi due interventi avvenuti con successo è stato il team medico diretto da Carmine Musto, direttore del reparto di Cardiologia e Luca Severi, direttore di quello di Anestesia e Rianimazione. "Si apre, quindi, un nuovo scenario per la Cardiologia di Tivoli e per la ASL Roma 5: i pazienti affetti da questa patologia e da altre cardiopatie strutturali non dovranno più rivolgersi a centri fuori dal territorio, ma potranno essere operati e ricevere cure specialistiche di qualità direttamente nel loro Ospedale di riferimento", dichiara con soddisfazione Silvia Cavalli, direttrice generale dell'Asl di Roma 5.