Per i cittadini a Roma non si è mai vissuto così bene: prima Ostia, male il centro

A cura di Alessia Rabbai

Ostia e il Municipio X sono le aree in cui si sta meglio, peggio al centro e nei Municipi XII, XIII, VII e XV. Per i cittadini comunque a Roma non si è mai vissuto così bene come ora. È quanto emerge dal Rapporto annuale dell’Agenzia per il Controllo dei Servizi pubblici locali del Comune (Acos) nella sezione dedicata alla qualità della vita. Un voto medio superiore (anche se di poco) alla sufficienza in tutti i quadranti della Capitale e che ad aprile del 2022 si è attestato al 6,74. Si tratta infatti del miglior risultato evidenziato da questo studio dal 2007. Nel 2022 gli intervistati soddisfatti presi come campione per le rilevazioni sono la maggioranza per tutte le categorie socio-anagrafiche, che comprendono uomini e donne, giovani e anziani, occupati e disoccupati, studenti e laureati.

La qualità della vita a Roma, i voti per Municipio

La zona dalla quale i residenti mostrano maggiore soddisfazione è quella litorale del X Municipio (6,84). Sotto alla media ci sono il centro storico all’interno dell’anello ferroviario, influenzato dalla parte di campione che appartiene alle zone più centrali dei Municipi XII e XIII, che sono come emerge dal rapporto i meno soddisfatti insieme ai Municipi VII e al XV. III e X si collocano invece sopra la media, così come la periferia che ricade dentro al Grande Raccordo Anulare.

Rifiuti e pulizia delle strade per i romani sono insufficienti

Il rapporto Acos va a considerare anche il giudizio che hanno i cittadini per quanto riguarda i servizi del Comune di Roma. Il servizio considerato migliore dai romani è quello offerto dalle farmacie comunali, con un voto medio sull'intero territorio della Capitale, che raggiunge il 7,3. Igiene urbana, pulizia delle strade e raccolta dei rifiuti sono insufficienti, con un voto medio delle tre voci che si attesta sul 4,9. C'è dunque come si poteva immaginare tanto ancora da lavorare. Le strade più sporche per i romani sono quelle che si trovano all'interno del XIII Municipio (4,6), nel centro storico, VIII e XI Municipio (4,7).