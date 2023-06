Paziente dell’ospedale Sant’Andrea denuncia: “Violentata di notte nel reparto di psichiatria” Una ragazza di venticinque anni ha dichiarato di essere stata violentata la notte tra il 24 e il 25 giugno nel reparto di psichiatria dell’ospedale Sant’Andrea di Roma. Le indagini sono in corso.

A cura di Natascia Grbic

Una ragazza ha dichiarato di essere stata violentata nel reparto di psichiatria dell'ospedale Sant'Andrea di Roma. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, la giovane ha spiegato di essersi svegliata nuda dopo essere stata sedata. Sul caso indagano gli agenti del commissariato Flaminio, che si sono recati sul posto per acquisire le cartelle cliniche e tutta la documentazione relativa in modo da condurre gli accertamenti necessari. Saranno ascoltati medici e infermieri presenti nella struttura per chiarire quanto accaduto e acquisire ulteriori elementi utili alle indagini.

I fatti sarebbero avvenuti nella notte tra il 24 e il 25 giugno nel reparto di psichiatria dell'ospedale Sant'Andrea, dove la 25enne era ricoverata da alcuni giorni. Al momento non è stata formalizzata ancora nessuna denuncia, né da parte della ragazza, né da parte della madre: le indagini, molto delicate, sono ancora in corso. Si sta aspettando l'esito dei tamponi e degli esami, oltre alla visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti all'interno della struttura.

Al momento le indagini sono ancora in corso e chi indaga non si sbottona sul caso. Si tratta infatti di una vicenda molto delicata dato che coinvolge la paziente di un ospedale, con lo stupro che sarebbe avvenuto all'interno di un reparto. I poliziotti ascolteranno medici e infermieri che quella sera erano di turno per capire se qualcosa possa essere sfuggito al loro controllo. Ma saranno soprattutto le telecamere di sorveglianza a chiarire la vicenda e a fare luce, sperando che abbiano immagini utili agli investigatori.