Paura sull’A24, camion si ribalta sulla rampa per Roma: conducente estratto dall’abitacolo I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa mattina sulla Strada dei Parchi in direzione Roma per un autoarticolato che si è ribaltato sulla rampa dell’A24 a Tivoli. Il mezzo è rimasto incastrato e i pompieri sono intervenuti per estrarre dall’abitacolo il conducente, che fortunatamente è stato trovato in buone condizioni.

A cura di Natascia Grbic

Brutto incidente questa mattina verso le 11 sull'A24 a Tivoli, Strada dei Parchi. La Sala operativa del comando dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato la Squadra 18A del distaccamento di Tivoli, il Nucleo SAF e l'autogrù, per il recupero e messa in sicurezza di un autoarticolato. Mentre percorreva la rampa in direzione Roma, il conducente del mezzo ha perso il controllo ed è rimasto incastrato nel guardrail, impendendo all'uomo di fare le manovre necessarie per liberarsi. Per consentire le operazioni dei Vigili del Fuoco la strada è stata temporaneamente chiusa: l'autista del mezzo è stato estratto dai pompieri in buone condizioni e affidato alle cure del personale del 118 intervenuto sul posto. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e ai soccorritori del 118, anche gli agenti della Polizia Stradale.

Via Salaria, maxi tamponamento tra auto

Quello avvenuto stamattina è l'ennesimo incidente stradale che si verifica sulle strade del Lazio. Verso le 7.30 un maxi tamponamento si è verificato su via Salaria, all'altezza di Fiano Romano. Diverse – almeno cinque – le vetture coinvolte. Sul posto sono arrivati in breve tempo i carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso. A causa del sinistro si sono verificati rallentamenti e code all'altezza di Fiano Romano, prima della rampa per l'imbocco dell'autostrada A1, con gli automobilisti bloccati nel traffico il tempo necessario alle operazioni per i rilievi e per la messa in sicurezza della strada. Sul posto, oltre ai militari, anche le ambulanze del 118 per trasportare i feriti in ospedale. Secondo le prime informazioni, le lesioni riportate dalle persone coinvolte nello schianto non sarebbero gravi.