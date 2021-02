in foto: Foto di Reporter Montesacro

Paura questa mattina sul Grande Raccordo Anulare, dove una macchina è andata a fuoco all'altezza dello svincolo per via Nomentana. L'incendio è divampato questa mattina a bordo del veicolo per cause che sono ancora in corso di accertamento: a quanto si apprende, nessuna persona è rimasta fortunatamente ferita, anche se la circolazione ha subito prevedibili rallentamenti per le operazioni di messa in sicurezza della strada. Non risultano coinvolti altri veicoli. Paura tra gli altri automobilisti, che hanno visto la macchina prendere fuoco e incendiarsi completamente. Sul posto, per spegnere l'incendio, sono arrivati i Vigili del Fuoco: nonostante l'intervento tempestivo, l'auto è andata completamente distrutta. Le fiamme sono state domate, ma al momento la circolazione è ancora rallentata.

in foto: Foto di Reporter Montesacro

Traffico e rallentamenti per incidenti in tutta Roma

Traffico e rallentamenti sono stati segnalati in diverse zone della capitale. La maggior parte delle code è stata causata da incidenti, la maggior parte dei quali sembra fortunatamente non aver avuto esiti gravi. Su via Flaminia Nuova l'account Twitter di LuceVerde segnala possibili rallentamenti all'altezza di via Bomarzo e a via Tor de' Schiavi a causa di due incidenti che si sono verificati questa mattina. Un altro incidente è stato segnalato sulla Tangenziale est all'altezza della Galleria Nuova circonvallazione interna, che non è detto non venga chiusa per consentire la messa in sicurezza del tratto e dei rilievi. Circolazione rallentata anche sulla metro A di Roma, dove a causa di un guasto per un atto vandalico la circolazione è fortemente rallentata, con assembramenti su mezzi pubblici e sulle banchine.