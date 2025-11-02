Paura per un bimbo di due anni: viene travolto da una bicicletta e finisce in ospedale

Paura nel centro di Latino dove un bimbo di due anni è stato travolto da una ragazzina in bicicletta. Il piccolo è caduto a terra ed è finito in ospedale.

Stava camminando vicino ai genitori quando è stato travolto dal passaggio di una bicicletta ed è caduto a terra. Paura per un bimbo di appena due anni che, dopo essere stato inizialmente colpito, è caduto a terra. In sella alla bicicletta una ragazzina che pedalava insieme al padre, ma i due si sarebbero allontanati dopo una discussione scoppiata subito dopo l'impatto, senza fermarsi a prestare soccorso e aiuto. Le condizioni del piccolo, però, hanno fatto preoccupare i familiari che hanno chiesto l'arrivo di un'ambulanza.

Investito da una bici a due anni: come sta il bimbo travolto

I fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio di ieri, sabato primo novembre 2025, nella zona pedonale del centro di Latina. Il piccolo camminava vicino ai genitori quando è stato travolto dalla ragazzina in bicicletta. Ed è caduto a terra. Viste le condizioni di salute del piccolo, è scattato immediatamente l'allarme. I genitori hanno chiamato il 112 segnalando la situazione e un'ambulanza è arrivata sul posto, caricando il bimbo a bordo, diretta d'urgenza verso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Prima di avviarsi verso la struttura sanitaria, gli operatori del pronto soccorso del 118 hanno prestato i primi aiuti al piccolo. Una volta sul posto si sono precipitati verso di lui per curargli una lesione riportata al volto durante la caduta sulla strada. Una volta arrivati al Santa Maria Goretti, invece, i medici hanno svolto ulteriori accertamenti pediatrici per scongiurare eventuali traumi: dalle prime informazioni riportate su Latina Oggi non sembra trovarsi in condizioni gravi.

Intervengono i caschi bianchi

Oltre agli operatori del personale sanitario, sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale che hanno raccolto la testimonianza dei genitori del piccolo. Sono stati loro a raccontare che il piccolo è stato travolto da una ragazzina che viaggiava in bicicletta e che si è allontanata poco dopo i fatti. Con lei anche il papà che, dopo i fatti, ha discusso con i genitori del piccolo e, in un momento di confusione, è andato via. I caschi bianchi stanno cercando di acquisire i video dalle telecamere di sorveglianza della zona, vicino all'incrocio fra corso della Repubblica e via Pio VI, per cercare di ricostruire i fatti.