Paura per Enrico Testa, giornalista di Rai Sport: morso da un ragno violino Il giornalista di Rai Sport Enrico Testa è stato morso nella sua casa di Sacrofano da un ragno violino, mentre riordinava alcuni scatoloni. Portato in ospedale, è fuori pericolo.

A cura di Natascia Grbic

Ragno violino, foto da Wikipedia

Paura per Enrico Testa, caporedattore centrale di Rai Sport. Il giornalista è stato morso da un ragno violino nel giardino della sua villa a Sacrofano: recatosi immediatamente in ospedale, è stato immediatamente sottoposto a terapia per scongiurare effetti ancora più avversi di quelli che già gli stava causando il veleno. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, che ne dà notizia, Testa si sarebbe accorto praticamente subito della gravità dell'accaduto. "Ero intento ad aprire uno scatolone quando ho sentito un pizzico nella parte alta della schiena e ho notato il ragno – ha dichiarato il giornalista al quotidiano romano -. Poi, su consiglio della mia compagna, ho allertato il 118".

Il giornalista è andato in ospedale, dove gli è stato aspirato il veleno, somministrato il cortisone e un antistaminico. Ma gli effetti del veleno non sono ancora passati. Il caporedattore centrale di RaiSport sta ancora male, e gli ci vorranno almeno 48 ore per riprendersi. Ma, dato che è andato subito in ospedale per togliere il veleno, non subirà gravi conseguenze.

Cos'è il ragno violino

Il ragno violino è una specie autoctona in Italia, ed è abbastanza diffuso su tutto il territorio nazionale. È un aracnide che non sopporta le temperature rigide, e che cerca il calore: per questo d'inverno si può nascondere nelle case, soprattutto in fessure di porte e finestre. D'estate è più comune trovarlo nei giardini date le temperature più elevate. Le sue dimensioni variano dai 7 millimetri per i maschi ai 9 millimetri per le femmine, con zampe molto lunghe. Sul dorso ha un segno che ricorda la forma del violino, per questo gli è stato dato il nome dell'omonimo strumento. Il suo veleno è molto pericoloso per l'uomo, e in alcuni casi può risultare fatale. Nel caso di morso, bisogna chiamare immediatamente il centro antiveleni, oppure recarsi nel più vicino ospedale per attivare le terapie necessarie.