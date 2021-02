in foto: Immagine di repertorio

Incendio notturno in un appartamento in via Monte Petrella, quartiere Val Melaina a Roma. Stando a quanto si apprende, l'incendio è divampato all'interno dell'abitazione e ha coinvolto il corridoio e la porta. Fortunatamente in casa non c'era nessuno, ma tutti i residenti nel palazzo sono stati evacuati a scopo precauzionale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i poliziotti del commissariato di Fidene, che stanno indagando sulle cause dell'incendio, che per il momento restano ancora da chiarire e non è stata esclusa alcuna ipotesi.

Gli altri interventi dei vigili del fuoco

Ieri gli agenti del commissariato di Velletri sono intervenuti per un incendio in un terreno agricolo a Colle del Pozzo, nei dintorni di Roma. Sempre nella giornata di ieri le squadre dei vigili del fuoco 11 A Eur e 13 A Ostia sono intervenute in via Anassimene di Mileto al civico 23, quartiere residenziale di Casal Paolocco, per un incendio divampato all'interno di una villa. Stando a quanto si apprende, una persona è stata affidata alle cure del personale sanitario arrivato sul posto con un'ambulanza.

Infine in provincia di Roma, ieri notte, è scoppiato un incendio all'interno del supermercato Eurospin di via Flaminia al chilometro 33 a Rignano Flaminio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, il personale del 118 e i tecnici dell'Italgas. Nessuno, stando a quanto si apprende, è rimasto ferito. Secondo quanto ricostruito dai militari, le fiamme sarebbero divampate durante un tentativo di furto all'interno del supermercato. Nello specifico i ladri avrebbero provato a fare esplodere la cassa continua del negozio con del gas, innescando però l'incendio.