Paura nel parcheggio della discoteca, giovane accoltellato al Nice: arrestato per tentato omicidio un 22enne

L’aggressione è avvenuta questa mattina nel parcheggio del Nice, a Roma. Un giovane è stato colpito da due coltellate.

Discoteca Nice (Foto da Google Maps)

Una lite in discoteca, che continua nel parcheggio. E che sfocia in tentato omicidio. È quanto avvenuto nelle prime ore di questa mattina, verso le ore 5, davanti al Nice di Roma dove un giovane è stato colpito da due coltellate. Ad aggredirlo un coetaneo, ventiduenne, che è stato presto individuato dai carabinieri della seconda sezione del Nucleo Radiomobile di Roma che hanno individuato e fermato il giovane.

Fuori dallo stesso locale, il 4 ottobre scorso, è avvenuta una maxi rissa: gli inquirenti non escludono che i due episodi possano essere collegati.

Accoltellato davanti al Nice a Roma: cosa è successo

I fatti, come anticipato, risalgono alla prima mattina di oggi, domenica 19 ottobre 2025, quando un ventiduenne è stato accoltellato all'addome nel parcheggio della discoteca di viale Maurizio Barendson, nella zona di Saxa Rubra. A colpire il giovane, accoltellandolo, un coetaneo che poco dopo è stato rintracciato dai carabinieri, che lo hanno portato in caserma. Oltre a lui i militari hanno denunciato per favoreggiamento un ventenne che ha tentato di nascondere l'arma.

Come sta il ventiduenne accoltellato davanti alla discoteca

Non appena scattato l'allarme, alle 5 di questa mattina, sul posto sono immediatamente arrivati anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno trasferito d'urgenza il giovane al vicino ospedale Cives Fatebenefratelli. I medici gli hanno prestato immediatamente le prime cure. Secondo le prime informazioni non rischierebbe la vita, ma resta in ospedale in osservazione.

Le indagini in corso: acquisite le videocamere

Sul caso continuano ad indagare i carabinieri, che nel frattempo hanno acquisito le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza. I militari non escludono che l'episodio possa essere collegato a quanto accaduto fra il 3 e il 4 ottobre scorso, quando è scoppiata una maxi rissa fra due gruppi di giovani che si è conclusa con quattro ragazzi feriti a terra e investiti.