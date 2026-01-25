roma
Paura in centro a Roma, chiesa evacuata per un incendio durante la messa: a fuoco il presepe

Paura in una chiesa in centro a Roma dove i vigili del fuoco hanno evacuato i fedeli che si trovavano alla messa della domenica.
A cura di Beatrice Tominic
La chiesa di San Giacomo in via del Corso.
La chiesa di San Giacomo in via del Corso.

Paura a Roma dove questa mattina si è verificato un incendio all'interno di una chiesa in centro città. L'allarme è scattato a metà della mattinata di oggi, domenica 25 gennaio 2026, quando è arrivata la segnalazione della fiamme all'interno della Parrocchia di San Giacomo in via del Corso. Al momento dello scoppio del rogo la chiesa pullulava di fedeli arrivati per assistere alla Santa Messa della domenica.

L'allarme in chiesa: vigili del fuoco fanno evacuare la parrocchia

L'allarme nella chiesa è scattato a metà della mattinata di oggi, mentre la chiesa si stava riempiendo di fedeli per assistere alla Santa Messa della domenica delle 10.30. Dopo la segnalazione, la sala operativa del comando di Roma dei vigili del fuoco ha immediatamente inviato una squadra di pompieri per intervenire nel più breve tempo possibile. Arrivati sul posto verso le ore 10.45, i vigili del fuoco della squadra 1/A della Centrale, si sono precipitati nella chiesa e fatto evacuare tutte le persone che si trovavano all'interno della parrocchia prima di mettersi al lavoro per spegnere le fiamme.

Incendio nella parrocchia, a fuoco il presepe

I pompieri si sono subito messi al lavoro per spegnere le fiamme che hanno coinvolto il presepe all'interno della chiesa di San Giacomo in via del Corso, forse dotato di luci che potrebbero aver contribuito a far scoppiare l'incendio. Mentre i vigili del fuoco stavano evacuando l'area e spegnendo l'incendio, sono arrivati sul posto anche gli agenti delle forze dell'ordine. I pompieri sono rimasti nella chiesa per la messa in sicurezza dell'area.

Ancora da chiarire, però, le cause che hanno portato allo svilupparsi dell'incendio: secondo le prime informazioni raccolte da agenti e vigili del fuoco, l'incendio potrebbe essere stato innescato da un corto circuito. Fortunatamente, però, il tempestivo intervento dei pompieri ha evitato il peggio nella chiesa che, essendo domenica, era particolarmente affollata: per il momento, inoltre, non sembra che siano stati registrate persone ferite o intossicate.

