Paura alla Balduina, prende fuoco un appartamento: evacuate quattro persone Paura nel quartiere della Balduina a Roma, dove è scoppiato un incendio in appartamento: sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco.

A cura di Beatrice Tominic

L'intervento dei vigili del fuoco a Roma.

Paura alla Balduina dove nel primo pomeriggio di oggi è andato a fuoco un appartamento. Le fiamme sono partite subito dopo l'ora di pranzo e in breve tempo si sono sviluppate nell'intera abitazione. L'allarme è scattato immediatamente e, dopo la chiamata di segnalazione del rogo, la sala operativa del comando di Roma ha inviato i pompieri sul luogo.

L'intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono arrivati nel luogo della segnalazione non appena inviata la segnalazione. Alle 14.40 hanno raggiunto il civico 26 di via Aladino Govoni per l'incendio che si è sviluppato all'interno di un appartamento al secondo piano di una palazzina di cinque. In particolare, sul posto sono andate due squadre di vigili del fuoco, la 8/A Monte Mario e la 9/A Prati con al seguito il Carro autoprotettori, l'Autoscala, una autobotte, il Carro teli ed il capo turno provinciale per il coordinamento delle attività di soccorso.

Paura per l'incendio in appartamento: evacuate 4 persone

Non appena arrivati sul posto, i vigili del fuoco sono entrati nell'appartamento in fiamme per raggiungere le persone rimaste intrappolate al suo interno. Per prima cosa i pompieri hanno provveduto ad evacuare quattro persone, poi, una volta tratte in salvo loro, hanno iniziato a svolgere le operazioni di spegnimento del rogo all'interno dell'appartamento. Al termine del loro intervento, compreso quello di messa in sicurezza dell'abitazione, i pompieri hanno dichiarato l'appartamento inagibile.

Oltre a loro, nel frattempo, sono arrivare anche le forze dell'ordine e gli operatori del personale sanitario del 118 che hanno immediatamente preso in cura le quattro persone evacuate, fortunatamente non si sono registrati feriti.