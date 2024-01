Paura a Termini, prende a bastonate una donna che aspetta il bus e le spacca il piede L’uomo, un 27enne, è stato arrestato dagli agenti di Polizia del commissariato di Viminale. La donna è ancora ricoverata in ospedale, dove è stata operata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Stava aspettando l'autobus a piazza dei Cinquecento, davanti la stazione Termini a Roma, quando uno sconosciuto le si è scagliato contro con un bastone, colpendola ripetutamente. Il terribile episodio è avvenuto alle 4.30 del mattino: vittima, una donna di cinquant'anni che è stata ricoverata in ospedale e operata per una frattura alla tibia causatele dalle ripetute botte dell'uomo. Non è stata ancora dimessa e non guarirà prima di quaranta giorni.

L'uomo che l'ha aggredita, un 27enne, è stato arrestato con non poca difficoltà dagli agenti di polizia del commissariato Viminale intervenuti sul posto. Li ha aggrediti con morsi e pugni, oltre a spaccare un vetro della volante con la quale lo stavano portando in commissariato. Per questo è stato denunciato, oltre che per lesioni aggravate, anche per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento ai beni dello Stato.

Cosa lo abbia spinto ad aggredire la donna non è chiaro. Non è escluso che il 27enne fosse in stato di forte alterazione causato da alcol e droghe oppure affetto da disagio mentale. Non conosceva la sua vittima, che tutto pensava tranne che essere aggredita mentre aspettava l'autobus, probabilmente per andare al lavoro. Il pestaggio è stato così brutale da romperle l'osso del piede e impedirle di scappare alla furia dell'uomo, completamente fuori controllo. Attimi di terrore che fortunatamente non hanno portato a un epilogo tragico della vicenda. Gli operatori sanitari accorsi sul posto l'hanno portata immediatamente in ospedale per le cure del caso, mentre l'aggressore adesso si trova in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria.