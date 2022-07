Paura a Roma, uomo minaccia i passeggeri di un autobus con un coltello a Trastevere È stato l’autista del bus a salvare i passeggeri. Si è accorto di quanto stava avvenendo a bordo del mezzo pubblico ed è riuscito ad attirare l’attenzione di alcuni agenti di pattuglia.

A cura di Enrico Tata

Paura a bordo di un autobus a Roma. Un uomo armato di coltello ha minacciato i passeggeri presenti a bordo, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito. Il responsabile è un cittadino russo di 41 anni e il fatto è avvenuto lo scorso 29 giugno nei pressi della stazione Trastevere.

È stato l'autista del bus a salvare i passeggeri. Si è accorto di quanto stava avvenendo a bordo del mezzo pubblico ed è riuscito ad attirare l'attenzione di alcuni agenti di pattuglia. Si è poi fermato e ha aperto tutte le porte per permettere la fuga della persone. Anche il 41enne ha provato a scappare, ma è stato arrestato dagli agenti dopo pochi minuti. Adesso si trova in custodia cautelare in carcere dopo aver tentato, tra l'altro, di aggredire e accoltellare anche gli agenti. La questura di Roma fa sapere con un comunicato che "sono stati gli agenti della Sezione Volanti, unitamente agli agenti del commissariato Trastevere, durante il regolare servizio di controllo del territorio, ad arrestare, in Circonvallazione Gianicolense, un cittadino russo di 41 anni".

Il fatto si è verificato all'altezza della fermata ‘Gianicolense', praticamente davanti alla stazione Trastevere. I poliziotti si sono accorti che qualcosa a bordo del bus non andava, poiché il conducente batteva i pugni contro il suo finestrino e tentava in ogni modo di attirare la loro attenzione. Quando ha capito che gli agenti erano pronti a intervenire, l'autista ha aperto tutte le porte del mezzo pubblico per far scappare i passeggeri. Gli agenti hanno potuto così arrestare il responsabile delle minacce. Con sé aveva un coltello a serramanico.