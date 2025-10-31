Paura a Roma, spari in strada: si accostano con l’auto, rubano un Rolex e gambizzano un 48enne

Immagine di repertorio

Si sono accostati con la loro automobile, una Fiat Panda, per bloccare l'altra macchina. Certi che fosse impossibile continuare a procedere per l'altro veicolo sono entrati in azione. È quanto messo in atto nel pomeriggio di oggi, venerdì 31 ottobre 2025, da una banda di ladri a Roma, in via di Pietrasecca, nella zona di Castelverde, nella periferia est della capitale.

La rapina e gli spari: cosa è successo a Roma oggi pomeriggio

Alcuni componenti del gruppo, secondo quanto appreso da Fanpage.it, sarebbe sceso dall'automobile e si sarebbe diretto verso la macchina che avevano bloccato e verso le persone che si trovavano a bordo. Uno dei malviventi, armato di pistola, ha sparato alcuni colpi. Ha puntato una delle persone a bordo, l'ha raggiunta a una gamba. Si tratta di un uomo di 48 anni, mentre un altro membro della banda raggiungeva un altro occupante dell'auto, un quarantanovenne, per rubargli il Rolex che aveva al polso.

L'intervento dei poliziotti

L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto, dopo la chiamata di segnalazione per gli spari in strada, sono arrivati immediatamente gli agenti delle volanti per cercare di chiarire l'accaduto, ricostruire quanto è successo e cercare di individuare i responsabili. Oltre agli agenti del commissariato Casilino, che si stanno occupando delle indagini, sul posto sono arrivati anche i colleghi delle volanti, della Squadra Mobile e quelli della Scientifica che stanno passando al vaglio l'intera zona.

Nel corso degli accertamenti gli agenti hanno ritrovato un caricato e alcuni bossoli che sono sottoposti adesso alle analisi del caso. Spetta agli agenti il compito di chiarire l'accaduto, cercando di risalire all'identità del gruppo di ladri.

Come sta il quarantottenne raggiunto dallo sparo

Nel frattempo, oltre agli agenti della polizia di Stato, sul luogo degli spari sono arrivati anche gli operatori del pronto soccorso sanitario che hanno prelevato l'uomo ferito da arma da fuoco e l'hanno trasportato d'urgenza in ospedale. Lo sparo l'ha raggiunto alla gamba, dove ora ha riportato la brutta ferita, ma fortunatamente, stando alle prime visite dei medici, non rischia di perdere la vita.