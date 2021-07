Paura a Roma, grosso albero cade per strada vicino alla fermata del bus: tre auto distrutte Un grosso platano è caduto per strada a Roma, distruggendo tre auto parcheggiate. L’albero è caduto nel pomeriggio di oggi in via Ozanam, zona Monteverde, vicino a una fermata dell’autobus: per fortuna nessuno è rimasto ferito. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di messa in sicurezza.

A cura di Redazione Roma

Paura, ma per fortuna nessun ferito nel primo pomeriggio di oggi, sabato 31 luglio, a Roma. Attorno alle 16.30 un grosso albero è caduto per strada in via Federico Ozanam, in zona Monteverde. La pianta, un grosso platano, è crollata al suolo vicino a una fermata dell'autobus, dove fortunatamente però non c'era nessuno ad attendere i mezzi pubblici. Non è andata altrettanto bene ai proprietari di tre auto che sono rimaste danneggiate dal grosso tronco caduto: anche in questo caso però fortuna vuole che le auto fossero parcheggiate senza nessuno al loro interno.

Chiusa la strada: circolazione della linea 44 fortemente rallentata

L'albero è caduto all'altezza del civico 121, dove sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale e i carabinieri della stazione Monteverde. La strada è stata chiusa per consentire gli interventi per la messa in sicurezza e la linea 44 degli autobus, come riportato dall'account Twitter "Roma mobilità", ha subìto forti rallentamenti. Come si può vedere in un video pubblicato sulla pagina Instagram "Welcome to favelas", infatti, l'albero caduto era molto alto e ha occupato interamente la carreggiata. Una delle vetture danneggiate è stata completamente distrutta dal grosso tronco. Le altre auto colpite dalle fronde e dai rami più alti dovrebbero aver riportato danni più contenuti.

L'episodio, oltre a suscitare timori tra i residenti della zona, ha naturalmente scatenato anche polemiche a livello politico: "Ora a Roma cadono anche con il caldo non solo quando piove, si allaga o se soffia il vento – hanno dichiarato in una nota congiunta il dirigente romano della Lega Fabrizio Santori e il capogruppo del Carroccio al Municipio XII, Giovanni Picone -. Si è rischiata l’ennesima tragedia per la caduta del grosso platano che fa emergere con forza come sia stata affrontata in maniera superficiale la mappatura della vegetazione pericolosa per automobilisti e pedoni".