Paura a Roma, esplosi dieci contatori del gas a causa di un incendio: dieci appartamenti evacuati Sul posto i vigili del fuoco, che stanno spegnendo l’incendio. Non ci sono persone ferite.

A cura di Natascia Grbic

Una decina di contatori del gas sono esplosi a causa di un incendio in via Carcaricola 85 a Roma. Il rogo è avvenuto verso le 5 del mattino, quando i residenti hanno udito un boato provenire dalla strada. Sul posto i vigili del fuoco con tre squadre operative, che stanno portando avanti le operazioni di spegnimento dell'incendio. Non ci sono feriti, ma sono stati evacuati dieci appartamenti. Cosa sia stato a causare il rogo, ancora non si sa. Forse un corto circuito o un malfunzionamento, ma ulteriori dettagli saranno resi noti alla fine dell'indagini, quando sarà più chiaro come sia stato possibile l'incendio e l'esplosione dei contatori.

Esplodono contatori del gas, operazioni in corso

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche gli agenti della polizia di stato, della municipale, i tecnici Italgas e i soccorritori del 118. A quanto si apprende, nell'incendio sono stati coinvolti alcuni cassonetti per la raccolta differenziata adiacenti ai contatori. "L'utenza del gas è stata momentaneamente interrotta fino al ripristino delle condizioni di sicurezza", fanno sapere i vigili del fuoco in una nota. I residenti della zona hanno lanciato l'allarme dopo aver avvertito un forte boato proveniente dalla strada. Preoccupati, in molti sono usciti dalle abitazioni per andare a vedere cosa fosse accaduto, con i contatori esplosi a causa dell'incendio. Uno scoppio fortissimo che è stato udito chiaramente in tutta la zona. Subito sono accorti pompieri e forze dell'ordine, fortunatamente nessuno è rimasto ferito, anche se per sicurezza e fino alla fine delle operazioni sono stati evacuati ben dieci appartamenti.