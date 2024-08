Paura a Roma, catturato il “serpente gigante della Camilluccia”

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Foto Facebook Andrea Lunerti

L'allarme è stato lanciato nelle scorse settimane da diversi residenti della Camilluccia di Roma, zona Nord della Capitale. Un grosso serpente è stato avvistato per le strade del quartiere e in seguito all'ultima segnalazione sul posto sono arrivati glii agenti della polizia locale. I vigili sono intervenuti presso un cortile condominiale dove era stata segnalata la presenza del grosso rettile. In particolare, stando a quanto si apprende, si era nascosto all'interno di una cabina idrica.

I vigili hanno monitorato i movimenti del serpente e hanno atteso l'arrivo dell'esperto Andrea Lunerti per procedere alla cattura. Su Facebook lo stesso Lunerti ha descritto così l'intervento:

Catturato finalmente il serpente gigante della Camilluccia a Roma. Numerosi gli avvistamenti e le segnalazioni fino al pomeriggio di ieri alle 19;00 circa quando guidati da una pattuglia della polizia di Roma capitale ci siamo recati tempestivamente nel cortile condominiale del noto quartiere romano. Nonostante un improvviso violento temporale la cattura è avvenuta lungo via della Camilluccia dove il grosso rettile braccato e appesantito dall’ultimo grosso pasto si era nascosto all’interno di una cabina idrica. Non si trattava di un pitone o di un pericoloso boa ma di una grossa femmina di biscia dal collare (Natrix natrix), serpente autoctono non velenoso e presto sarà liberato presso un corso d’acqua ovviamente lontano dal centro urbano della capitale.

Come messo in evidenza dall'esperto, il serpente in questione è una femmina di biscia dal collare (Natrix natrix), una specie autoctona di serpenti e non velenoso. L'esemplare sarà liberato all'interno di un corso d'acqua.