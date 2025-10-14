Paura a Roma, 17enne accoltellato in strada e ferito a una gamba: trasferito all’ospedale in codice rosso

Stava camminando per strada quando è stato aggredito: è successo a Roma, in zona Selva Candida, nel pomeriggio di oggi. Sul posto polizia e 118.

Stava camminando in strada, nel quartiere di Selva Candida, quando è stato accoltellato, colpito alla coscia destra da un'arma da taglio. Paura a Roma, in via Cusino, per un giovane di 17 anni. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato del vicino commissariato di Primavalle, oltre ai soccorritori del 118.

Accoltellato in strada a Selva Candida: cosa è successo

I fatti risalgono al tardo pomeriggio di oggi, martedì 14 ottobre 2025 e sono avvenuti a Roma, in via Cusino, nel quartiere di Selva Candida. Un giovane, classe 2008, stava camminando per strada quando è stato avvicinato da un'altra persona che lo ha accoltellato alla coscia destra. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono arrivati subito gli agenti della Polizia di Stato del vicino commissariato di Primavalle che hanno subito aperto le indagini sul caso.

Come sta il ragazzo di 17 anni ferito a una gamba

Oltre ai poliziotti hanno raggiunto il posto anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118. Una volta arrivati sul luogo della segnalazione, i soccorritori hanno trovato il diciassettenne a terra, in un lago di sangue, con la profonda ferita alla coscia destra. Sono stati loro a caricarlo in ambulanza e ha partire a sirene spiegate verso il vicino ospedale San Filippo Neri. Una volta nella struttura sanitaria, le ferite riportate dall'adolescente sono state valutate al triage con un codice rosso. Fortunatamente, però, secondo le prime informazioni, non si troverebbe in pericolo di vita.

Rintracciato il presunto aggressore: si trova in commissariato

Non appena arrivati gli agenti del commissariato di Primavalle hanno immediatamente aperto le indagini per cercare di ricostruire cosa possa essere accaduto. Nel corso dei primi accertamenti nella zona, inoltre, gli agenti sono riusciti a rintracciare quello che sembra essere il presunto aggressore. Un giovane è stato raggiunto dai poliziotti che lo hanno accompagnato in commissariato dove si trova ancora adesso, sottoposto alle domande degli agenti. Spetta a loro chiarire cosa lo abbia spinto ad agire nei confronti dell'adolescente.

Articolo in aggiornamento