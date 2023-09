Paura a Prati, auto non si ferma all’alt a pochi passi dal Vaticano: inseguimento tra la folla In via Ottaviano un’Alfa Romeo non si è fermata all’alt dei carabinieri e ha cercato di far perdere le sue tracce compiendo manovre spericolate tra gli sguardi impauriti e sbalorditi dei passanti.

A cura di Enrico Tata

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri a Roma in via Ottaviano, quartiere Prati, a pochi passi da San Pietro. All'altezza di viale Giulio Cesare un'automobile, una Alfa Romeo Gt con due uomini a bordo, non si è fermata all'alt dei carabinieri in corrispondenza di un posto di blocco. Ne è nato così un inseguimento a cui hanno assistito centinaia di turisti che passeggiavano per le strade del quartiere.

Inseguimento con manovre spericolate a pochi passi da San Pietro

Stando a quanto comunicano i carabinieri, l'autista dell'Alfa ha cercato di far perdere le sue tracce compiendo manovre spericolate tra gli sguardi impauriti e sbalorditi dei passanti. Fortunatamente, però, l'inseguimento è stato breve: poco lontano, i due uomini sono stati fermati dai carabinieri e arrestati con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Stando a quanto si apprende, si tratta di un romeno e di un italiano. Nell'automobile è stato trovato un manganello tonfa, che è stato sequestrato. Sconosciuti i motivi per cui i due abbiano deciso di non fermarsi all'alt dei carabinieri.

A Cassino 31enne fermato dai carabinieri con 5 chili di hashish nell'auto

Sempre i carabinieri, in questo caso i militari della compagnia di Cassino, hanno fermato un'automobile al casello autostradale di Cassino, si sono insospettiti per l'atteggiamento del conducente, un 31enne della provincia di Roma, e hanno deciso di ispezionare la vettura. All'interno, nel bagagliaio, hanno trovato cinque chili di hashish e per questo hanno fermato l'uomo e lo hanno accompagnato presso la casa circondariale di Cassino, dove si trova tuttora a disposizione dell'autorità giudiziaria.