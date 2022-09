Paura a Lariano, 46enne minaccia la madre anziana e si barrica in casa col coltello Sul posto è dovuto intervenire il negoziatore, che ha parlato per ore con l’uomo provando a calmarlo, senza successo. Immobilizzato col taser, è stato portato via in ambulanza.

A cura di Natascia Grbic

Si è barricato in casa con un coltello in stato confusionale, rifiutandosi di uscire e non aprendo la porta ai carabinieri. Un uomo di quarantasei anni, in cura al Centro d'igiene mentale ma che da giorni ha interrotto gli psicofarmaci, prima ha minacciato la madre con fare aggressivo, e poi si è chiuso in casa con un coltello.

Una vicenda drammatica, che riguarda un uomo che vive una condizione di estrema fragilità psichica che lo porta a essere estremamente violento, e sua madre, una donna anziana che ha difficoltà – ovviamente – a gestire le sue crisi di rabbia.

I fatti sono avvenuti a Lariano, in via Napoli. A chiamare i carabinieri è stata la donna, madre dell'uomo, che non sapeva più come fare a gestirlo e aveva paura di essere ferita. Il 46enne agitava un coltello e minacciava di farle del male a causa dello stato confusionale in cui si trovava. I militari sono riusciti a portare via la donna dall'abitazione senza conseguenze, lei non è rimasta ferita. L'uomo però è riuscito a barricarsi in casa, impedendo l'ingresso ai carabinieri con un coltello.

I militari hanno attivato la procedura prevista in questi casi. Sul posto è arrivato il negoziatore del gruppo di Frascati, il personale di Roma, i vigili del fuoco di Velletri e gli operatori sanitari del 118. In attesa che arrivasse il negoziatore, uno dei carabinieri presenti ha parlato con il 46enne, provando a calmarlo.

Il negoziatore ha parlato con il 46enne per ore, ma lui non voleva saperne di uscire. A quel punto i militari sono intervenuti facendo irruzione e hanno immobilizzato l'uomo col taser. Quest'ultimo è stato poi portato in ambulanza a Colleferro, dove è stato preso in carico dai medici, che dovranno valutarne lo stato di salute.