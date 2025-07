Paura a Fiano Romano, incendio in un capannone industriale: pompieri al lavoro per spegnere le fiamme

Un terribile incendio in un capannone industriale che contiene materiali cinematografici è scoppiato nella serata di oggi, martedì 22 luglio 2025, a Fiano Romano, in Via della Fisica, alle porte della capitale. La segnalazione è arrivata verso l'ora di cena. Non appena appreso del rogo, la Sala Operativa del comando di Roma ha inviato diverse squadre di vigili del fuoco, al lavoro per spegnere le fiamme del capannone e, soprattutto, evitare che le fiamme possano espandersi alle strutture vicine, fra cui l'officina che si trova nella parte posteriore.

L'incendio a Fiano Romano: cosa è successo

Il rogo nel capannone industriale di Fiano Romano è divampato verso l'ora di cena. Alle 20.30 le squadre dei vigili del fuoco sono partire per raggiungere il luogo della segnalazione dell'incendio. Sul posto sono arrivate le squadre di Campagnano 31/A, Montelibretti 5/A con al seguito il carro Autoprotettori, due Autobotti VF, l'Autoscala di Nomentano 6/A a cui si sono aggiunti i colleghi della squadra VF di Poggio Mirteto, in provincia di Rieti, con un'autobotte dei Vigili del Fuoco. A raggiungere il luogo anche il Funzionario di guardia ed il capo turno provinciale.

Sul posto, come sempre in questi casi, sono arrivati anche gli agenti delle forze dell'ordine per quanto ri loro competenza.

L'incendio nel capannone industriale con materiale cinematografici

Una volta sul posto, i vigili del fuoco si sono messi subito al lavoro per spegnere le fiamme. Il timore è che l'incendio, ormai generalizzato all'interno della struttura che contiene materiale cinematografico, possa coinvolgere anche l'officina che si trova nella parte posteriore, oltre ad altre strutture limitrofe. Gli sforzi maggiori si stanno concentrando per arginare l'incendio. Ovviamente nel corso dell'intervento dei pompieri è previsto lo spegnimento dell'incendio nel capannone e la messa in sicurezza di tutta la zona. Al momento, fortunatamente, non ci sarebbero feriti né intossicati.