Paura a Ciampino, 35enne armato di pistola si barrica in casa: carabinieri sul posto

Si è barricato in casa armato di pistola questa mattina, verso le ore 9, e non ne è ancora uscito. Paura a Ciampino, non molto distante dall'aeroporto, dove un uomo di 35 anni armato di pistola si è chiuso in casa nella mattina di oggi, domenica 12 ottobre 2025, verso le ore 9. Sul posto sono arrivati i carabinieri e un negoziatore dell'Arma che da ore sta cercando di tranquillizzarlo e convincerlo a uscire.

Si barrica in casa, allarme a Ciampino: "È armato"

Tutto è iniziato questa mattina, verso le ore 9, quando il trentacinquenne si è barricato in casa armato di pistola. A far scattare l'allarme i genitori dell'uomo che, inizialmente, si trovavano in casa con il giovane. Ora la coppia di coniugi è uscita dall'abitazione e si trova in sicurezza. I due hanno segnalato la situazione al numero di emergenza unico 112 e sul luogo della chiamata sono immediatamente arrivati i carabinieri della stazione locale, a cui poi si è aggiunto un negoziatore, che da ore stanno cercando di tranquillizzarlo e convincerlo a uscire di casa, in sicurezza.

L'arrivo dei soccorsi: i carabinieri e il negoziatore sul posto

Secondo quanto hanno appreso, l'uomo è da solo in casa, una volta usciti i genitori e starebbe impugnando una pistola: i militari dell'Arma non sono certi che si tratti di una vera arma o di una replica. Anche per questa ragione la preoccupazione è sempre più elevata e l'intera abitazione è circondata dai carabinieri della compagnia di Ciampino.

Oltre a loro, sul luogo, non troppo distante dall'abitazione, si trovano anche gli operatori del personale del pronto soccorso sanitario del 118 pronti ad intervenire nel caso in cui la situazione lo rendesse necessario. Lo scopo della negoziazione, al momento, è quella di provare a tranquillizzare l'uomo, convincendolo a lasciare la casa e a consegnare la pistola, evitando che possa compiere gesti estremi o sconsiderati.

Articolo in aggiornamento