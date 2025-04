video suggerito

Paura a Ceccano, 60enne cade da una scala: elitrasportato d'urgenza a Roma Si trovava in cima ad una scala quando è precipitato a terra: la caduta è stata rovinosa, intervenuto l'elisoccorso che lo ha trasferito a Roma.

A cura di Beatrice Tominic

Paura a Ceccano, in provincia di Frosinone, dove un uomo di circa 60 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da una scala mentre stava svolgendo dei lavori domestici. Il sessantenne si trovava a casa sua quando, dopo essere salito sulla scala, è caduto a terra. L'allarme è scattato immediatamente.

Cade da una scala in casa

I fatti, come anticipato, sono avvenuti nel comune di Ceccano, in provincia di Frosinone, poco più a sud del capoluogo laziale, nel corso della mattina di oggi, domenica 27 aprile 2025. Il sessantenne si trovava all'interno della propria abitazione, in cima ad una scala, quando è caduto sul pavimento. I parenti che si trovavano a casa con lui, hanno immediatamente allertato i soccorsi che sono prontamente arrivati nell'abitazione per prestare le prime cure all'uomo.

L'arrivo dei soccorritori

Sul posto in breve tempo sono arrivati gli operatori del personale sanitario del pronto soccorso del 118 che hanno raggiunto il sessantenne e gli hanno prestato le prime cure. Una volta stabilizzato il sessantenne, però, è stato necessario chiedere l'intervento dell'eliambulanza per trasferire il sessantenne d'urgenza presso un ospedale della capitale.

Elitrasportato d'urgenza a Roma

L'eliambulanza è arrivata immediatamente e ha preso in carico il sessantenne. Gli operatori lo hanno caricato a bordo dell'elisoccorso che si è alzato in volo e poi ha raggiunto Roma. Una volta arrivato nella capitale, l'elisoccorso ha trasportato il sessantenne all'ospedale San Camillo, dove si trova ancora adesso. Le condizioni in cui si trova l'uomo sono state giudicate serie. Medici e infermieri della struttura hanno confermato il codice rosso delle lesioni riportate e stanno facendo il possibile per il sessantenne. Al momento, però, la prognosi al momento resta riservata.