Dopo Milano anche Roma è pronta a introdurre il limite di 30 km all’ora in città Eugenio Patané ha annunciato che sulle strade secondarie di Roma verrà introdotto il limite di velocità di 30 chilometri all’ora.

A cura di Alessia Rabbai

Via Aurelia, Roma (La presse)

"Limite di velocità a 30 chilometri orari arriveranno anche a Roma sulle strade secondarie". L'assessore alla Mobilità e ai Trasporti Eugenio Patané ha commentato così la notizia di ieri sulla decisione del Comune di Milano guidato dal sindaco Beppe Sala di introdurre ‘zone 30' in tutta la città, centro compreso. Si tratta appunto di strade e piazze in cui il limite di velocità consentito è di 30 chilometri orari. Patané ha ripetuto all'Agi che interventi per migliorare la sicurezza stradale nella Capitale sono una priorità per la giunta Gualtieri. Roma Servizi per la Mobilità ha rilevato che negli ultimi dieci anni ci sono stati circa 30mila incidenti in città.

"A 30 all'ora sulle strade secondarie e manutenzione sulle grandi arterie"

Patané ha spiegato che i limiti di velocità di 30 chilometri orari verranno inseriti sulle strade secondarie a causa della particolare pericolosità di alcune di esse. Circa 175 tratti lungo i quali i numeri che riguardano gli incidenti stradali sono alti e particolarmente preoccupanti. E serve intervenire al più presto sull"emergenza black-point'. "L'obiettivo è ridurre gli incidenti e la gravità con limiti di velocità a 30 chilometri orari quasi ovunque, mentre sulle grandi arterie serviranno manutenzione stradale, ripensamento degli incroci e delle intersezioni più pericolose – ha dichiarato all'Agi – abbiamo già stanziato le risorse per intervenire sui primi dieci incroci o punti dove avvengono gli incidenti più gravi, ed entro la fine del 2023 interverremo sui primi 75″. Le altre strategie riguardano misure già in parte messe in campo, come disincentivo alle auto private come l'inserimento della nuova ‘Fascia Verde', potenziamento di trasporto pubblico, sharing mobility, piste ciclabili e aree pedonali con la realizzazione di 69 isole ambientali e un centinaio di strade scolastiche".

Le prime strade che verranno completate entro inizio 2023

Ecco l'elenco con il primo lotto di strade che verranno completate entro il primo trimestre del 2023: