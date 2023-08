Passeggia in un parco e trova un cadavere: il macabro rinvenimento all’Eur A notare il corpo privo di vita un sacerdote che stava facendo una passeggiata nell’area verde: non appena allertati, sul posto sono arrivati gli agenti della polizia insieme alla scientifica.

A cura di Beatrice Tominic

Il Parco delle Tre Fontane, foto da Google Maps.

Lo ha notato durante una passeggiata nella tarda mattinata di ieri, domenica 20 agosto 2023, verso le 11.30 e ha subito allertato i soccorsi: nell'area verde tra viale Tintoretto all'angolo con via Laurentina, nel Parco delle Tre Fontane, è stato rinvenuto il cadavere di un uomo.

A segnalare la presenza del corpo, un sacerdote dei Missionari Comboniani che stava camminando nella zona, durante la sue passeggiata domenicale. Sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti della Polizia di Stato insieme a quelli della Scientifica che hanno subito iniziato le analisi sul corpo e hanno proceduto all'identificazione.

A chi appartiene il corpo dell'uomo rinvenuto nel parco

Non appena arrivati, gli agenti hanno immediatamente iniziato le analisi per cercare di capire a chi appartenesse il corpo rinvenuto nel parco. Il cadavere si trovava sotto ad una coperta e, secondo quanto emerso dai primi esami, era in quel luogo da diversi giorni tanto che risultava essere già in stato di decomposizione.

Gli agenti della scientifica sono riusciti ad identificarlo, grazie anche al coinvolgimento del gruppo di sacerdoti a cui l'uomo si era rivolto per chiedere aiuto: si tratterebbe di un uomo che viveva come senza fissa dimora all'interno del parco, nato nel 1968

Le indagini in corso della polizia

Non si conoscono ancora le cause della morte del cinquantacinquenne, non si esclude nessuna ipotesi anche se non ci sono evidenti segni di violenza sul corpo. Nel frattempo il corpo, dopo l'identificazione, è stato affidato all'autorità giudiziaria che ne avrebbe già disposto l'autopsia per cercare di chiarire i motivi che hanno portato alla morte dell'uomo.