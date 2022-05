Passeggia con il cane sul lungolago di Bracciano e trova un uomo impiccato Il ritrovamento è avvenuto stamattina, quando la donna è andata a fare una passeggiata sul lungolago di Bracciano, insieme ai suo cagnolini.

A cura di Beatrice Tominic

Stava portando a spasso i suoi cagnolini per una passeggiata mattutina, quando ha notato una corda su una trave, poi l'amara scoperta: è così che una signora oggi ha rinvenuto il cadavere di un uomo, sul lungolago Argenti nella zona ad ovest del lago di Bracciano, ad una cinquantina di chilometri da Roma.

La donna, insieme ai suoi cuccioli, stava camminando fra i tanti ristoranti che caratterizzano la passeggiata sulle rive del lago, il più grande in provincia di Roma, quando poco distante da uno dei locali ha notato il macabro dettaglio.

L'allarme alle forze dell'ordine

La donna, una volta compreso di aver rinvenuto il corpo senza vita di un uomo, ha immediatamente allertato le forze dell'ordine, lanciando l'allarme nel corso delle prime ore della mattina. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri della compagnia di Bracciano, i colleghi della sezione Rilievi e una motovedetta che hanno subito aperto le indagini. La prima ipotesi è quella di un suicidio: i controlli effettuati sul corpo non hanno fatto emergere la presenza di ulteriori ferite, ma sarà l'autopsia, disposta probabilmente nei prossimi giorni, a stabilire con certezza le cause della morte.

Le indagini sul caso

Per prima cosa, per i carabinieri è fondamentale riuscire ad accertare l'identità dell'uomo, che al momento della morte, era sprovvisto di documenti. Secondo le prime analisi effettuate dal medico legale arrivato sul posto, si tratterebbe di un uomo di un'età compresa fra i 60 e i 65 anni. Per cercare di trovare la sua identità, i militari hanno effettuato anche rilievi dattiloscopici che permetterebbero, qualora si trattasse di una persona con precedenti penali, di individuarla grazie alle impronte digitali, ma allo stesso modo si stanno anche consultando i database con le persone scomparse, come da prassi in questi casi. Nel frattempo i carabinieri stanno anche analizzando tutte le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza del ristorante.