Passeggeri presi a cinghiate dai borseggiatori, presentata mozione per più controlli in metro a Roma Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva, hanno deciso di presentare una mozione in Assemblea Capitolina per impegnare il sindaco Gualtieri e la sua giunta “a uno sforzo più consistente, in coordinamento con gli altri soggetti interessati, sulla questione della sicurezza nelle metropolitane”.

A cura di Enrico Tata

I borseggiatori vengono sorpresi dai passeggeri a rubare e loro, per tutta risposta, aggrediscono i viaggiatori a cinghiate. Il video pubblicato qualche giorno fa sul gruppo Telegram di Welcome to Favelas immortala una rissa avvenuta a bordo di un treno della Metro A di Roma. Un episodio "davvero vergognoso, che ci restituisce l'istantanea di una situazione ormai fuori controllo e di quello che significa spostarsi oggi a Roma con i mezzi pubblici. Un vero incubo", secondo i consiglieri capitolini di Italia Viva, Valerio Casini e Francesca Leoncini.

Per questo hanno deciso di presentare una mozione in Assemblea Capitolina per impegnare il sindaco Gualtieri e la sua giunta "a uno sforzo più consistente, in coordinamento con gli altri soggetti interessati, sulla questione della sicurezza nelle metropolitane".

Secondo Casini e Leoncini, "non c’è dubbio, infatti, che servano maggiori presìdi delle forze dell’ordine e più controlli nei pressi delle stazioni e al loro interno, oltre che sui vagoni, diventati campo libero di azione per decine di borseggiatori che agiscono impuniti quotidianamente, prendendo di mira viaggiatori e turisti".

Le istituzioni che hanno voce in Capitolo, Campidoglio incluso, "devono fare di tutto per porre un argine al fenomeno: ci auguriamo che il nostro atto venga accolto con favore dagli altri gruppi politici e approvato quanto prima in Assemblea capitolina. Un segnale di attenzione su una questione importante che dobbiamo alla città”, spiegano ancora i due consiglieri di Italia Viva.

Nel video si vedono alcuni passeggeri discutere con presunti borseggiatori. Questi ultimi scendono dal treno, si sfilano le cinte dei pantaloni e cominciano a minacciare i viaggiatori a bordo del vagone.