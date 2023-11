Borseggiano passeggeri sulla Metro A di Roma, poi li prendono a cinghiate dopo essere stati scoperti Rissa a bordo di un vagone della Metro A con alcuni borseggiatori che hanno minacciato i passeggeri con le loro cinture.

A cura di Enrico Tata

Prima borseggiano i passeggeri a bordo di un treno della Metro A di Roma, poi li prendono a cinghiate dopo essere stati scoperti. Nel video pubblicato sulla pagina Telegram di Welcome to Favelas si vedono alcuni passeggeri discutere con un gruppetto di presunti borseggiatori. Questi ultimi scendono dal vagone e poi, armati di cinture, minacciano i passeggeri fino alla chiusura delle porte e alla ripartenza del treno.

L'episodio è accaduto sicuramente a bordo di un vagone della Metro A di Roma, ma non sappiamo a quando risale. Spesso sui treni della metropolitana si sentono annunci dall'altoparlante che avvisano i passeggeri di possibili borseggiatori a bordo e chiedono di fare molta attenzione. Solitamente gli obiettivi dei ladri sono i turisti stranieri. In questo caso, quando sono stati scoperti dalle vittime, i borseggiatori hanno reagito con violenza minacciando i passeggeri con le loro cinture, come si vede nel video pubblicato da Welcome to Favelas.