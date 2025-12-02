roma
Partorisce improvvisamente in casa una settimana prima della data prevista: morto il neonato

Un neonato è morto dopo un parto precipitoso in casa a San Giorgio di Acilia. La donna ha cominciato ad avere le contrazioni una settimana prima della data prevista per la nascita, e non ha fatto in tempo ad andare in ospedale.
A cura di Natascia Grbic
Tragedia nella giornata di ieri in via Ludovico Brea a San Giorgio di Acilia. Un neonato è morto subito dopo il parto, avvenuto in maniera precipitosa in casa a una settimana dalla data prevista per la nascita. La madre, una giovane di 23 anni, è stata colta improvvisamente dalle doglie mentre si trovava nella sua abitazione. Non ha fatto in tempo ad andare in ospedale, il parto è avvenuto in pochissimo tempo: il piccolo però, è nato già in arresto cardiocircolatorio, e nulla hanno potuto fare i sanitari del 118 intervenuti sul posto con l'automedica subito dopo, insieme ai carabinieri. Il neonato è stato portato immediatamente in ospedale con l'elisoccorso al Grassi di Ostia: il Bambino Gesù era troppo lontano, la situazione era grave e richiedeva un intervento immediato. Non c'è stato però nulla da fare, e i medici del pronto soccorso hanno potuto solo dichiararne il decesso.

Cosa è accaduto, non è ancora chiaro. Secondo le prime informazioni riportate da la Repubblica, il parto sarebbe stato podalico: il neonato, quindi, non sarebbe uscito di testa ma di piedi. Già appena nato però, si è capito subito che c'erano dei problemi: il bambino è andato già durante il parto in arresto cardiaco, e nessuna rianimazione ha avuto effetto. Una tragedia enorme, che allo stato attuale non ha ancora spiegazioni. Da capire se la donna in gravidanza abbia avuto delle complicazioni, se era a rischio e seguita da un ospedale. Anche se, al momento, sembra si sia trattato di un evento fortuito che nessuno avrebbe potuto prevedere. La nascita, infatti, è avvenuta prima del previsto, ma in modo così repentino che non c'è stato tempo per la 23enne di andare in ospedale.

