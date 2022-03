Parto d’emergenza in auto nel traffico della Pontina, due poliziotti hanno assistito i genitori Papà Daniele pensava di riuscire ad arrivare in ospedale, ma Isabella gli ha chiesto di accostare la macchina perché loro figlio, il piccolo Alessandro, stava per nascere.

A cura di Enrico Tata

Parto d'emergenza per una ragazza romana, che è stata costretta a partorire nel traffico della Pontina, a pochi chilometri da Roma. Papà Daniele pensava di riuscire ad arrivare in ospedale, ma Isabella gli ha chiesto di accostare la macchina perché loro figlio, il piccolo Alessandro, stava per nascere. Daniele ha aiutato la moglie a partorire insieme a due poliziotti in servizio di controllo sul territorio, che si sono assicurati che tutto avvenisse in sicurezza. Poi, quando Alessandro è venuto alla luce, gli agenti hanno accompagnato i tre, mamma, papà e figlio, al pronto soccorso del vicino ospedale a sirene spiegate e con la strada aperta da tutte le pattuglie di polizia presenti in zona.

La questura di Roma ha voluto salutare la nascita con un post pubblicato sulla pagina Facebook: "Benvenuto Alessandro. La famiglia della Questura di Roma si unisce agli auguri che i “nostri” colleghi del commissariato Spinaceto hanno avuto l’onore di fare, sicuramente per primi, ai neo genitori. Benvenuto Alessandro ed ancora auguri ai neo genitori".