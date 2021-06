Prende il via oggi il Piano Caldo per l'estate 2021 di Roma Capitale. Fino al prossimo 19 settembre prevede delle azioni rivolte in particolare ai più anziani che si trovano a passare tutti i mesi estivi, o parte di essi, tra il cemento della città, quando il caldo intenso diventa anche un pericolo per la salute o costringe a passare le giornate in casa. Il comune ha coinvolto otto associazioni "per offrire alle persone anziane momenti di svago, intrattenimento e socializzazione durante i mesi estivi, con un programma di iniziative intenso e variegato", tutto ovviamente con prenotazione per il rispetto delle misure anti Covid. Mare, piscina, momenti di socialità, club del libro, sport e ginnastica. Il programma delle iniziative e le modalità di partecipazione sono illustrate sulla pagina relativa sul sito istituzionale di Roma Capitale.

"Con il miglioramento della situazione sanitaria, quest'anno la voglia di condivisione per le persone anziane è ancora più forte. Con il Piano Caldo abbiamo voluto offrire a chi resta in città nei mesi estivi una molteplicità di attività per rispondere al bisogno di socialità e di leggerezza", ha spiegato la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Anche quest'anno abbiamo attivato un Piano Caldo all'insegna della valorizzazione del tempo libero e del rapporto con gli altri, in un clima di serenità e di promozione degli interessi personali, anche all'aria aperta, per un'estate vissuta insieme, nel rispetto di tutte le indicazioni di prevenzione sanitaria", afferma l'assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale Veronica Mammì.