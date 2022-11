Parroco investe due operai mentre montano un’insegna: portati in ospedale, lui si sente male I due operai stavano montando l’insegna di una macelleria quando sono stati investiti dal parroco. Non sono gravi: l’uomo si è sentito male per lo spavento.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un parroco in pensione ha investito questa mattina due operai che stavano montando l'insegna di una macelleria. È accaduto nel centro di Ausonia, piccolo comune in provincia di Frosinone. I due uomini sono stati portati all'ospedale Dono Svizzero di Formia: secondo le prime informazioni, le loro condizioni non sarebbero gravi. Al nosocomio è stato portato anche il parroco: l'uomo non ha riportato lesioni nell'incidente, ma ha avuto un malore dopo l'accaduto a causa dello spavento.

Sulla dinamica indagano i carabinieri di Pontecorvo. Non è chiaro se il sacerdote abbia perso il controllo della macchina o se non abbia proprio visto i due operai mentre stavano lavorando.

Morto un uomo sul GRA a Roma

Un altro incidente si è verificato all'alba di questa mattina sul Grande Raccordo Anulare a Roma. Un camion si è schiantato contro un ponte all'altezza dell'uscita di Tor Bella Monaca. Per il conducente del mezzo, un 55enne di Aprilia, non c'è stato nulla da fare, è morto praticamente sul colpo.

Il sinistro è avvenuto verso le quattro del mattino. Dalle prime informazioni emerse si è trattato di un incidente autonomo che non ha visto coinvolti altri veicoli. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco, che hanno lavorato due ore per estratte il conducente dalle lamiere del camion. Purtroppo ogni intervento degli operatori sanitari del 118 si è rivelato inutile: il 55enne era già morto e non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul corpo dell'uomo è stata disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte, se per caso abbia avuto un malore che lo ha portato a schiantarsi. Il mezzo è stato sequestrato.