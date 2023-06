Parla con una ragazza al ristorante, 34enne lo massacra di botte: giovane in ospedale L’aggressore è poi scappato, cercando di far perdere le sue tracce. Rintracciato poco dopo dai carabinieri, è stato denunciato per lesioni aggravate.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo di ventiquattro anni è stato aggredito l'altro ieri sera davanti un ristorante di Carpineto Romano da un uomo. Il 34enne, che è stato poi rintracciato dai carabinieri e denunciato per lesioni gravi, gli ha spaccato un bicchiere in faccia, provocandogli gravi ferite. A scatenare l'aggressione, forse, il fatto che il giovane stesse parlando con una ragazza da poco arrivata al locale.

I fatti sono riportati da Il Messaggero. L'aggressione è avvenuta fuori un locale di Carpineto Romano, dentro il quale si stava svolgendo una festa. Secondo le prime informazioni, il 24enne aveva cenato nel ristorante, mentre il 34enne era stato bloccato all'ingresso dalla sicurezza.

A chiamare il 112 sono stati i clienti e il gestore del locale, che hanno subito soccorso il ragazzo, con il volto pieno di sangue.

"Gli addetti alla sicurezza non si sono accorti di quello che stava succedendo fuori – le parole del titolare del locale al quotidiano romano – perché tutto si è svolto esternamente, ma a un certo punto, quando ho visto il ragazzo con il volto pieno di sangue che chiedeva aiuto, ho chiamato subito i carabinieri e l'ambulanza, poi ho mandato via tutti, ho chiuso il locale perché non mi sembrava il caso di proseguire la serata con i festeggiamenti".

L'aggressore è scappato subito dopo aver aggredito il 24enne. I carabinieri della compagnia di Colleferro lo hanno però rintracciato quasi subito e lo hanno denunciato per lesioni gravi. Il ragazzo ferito è stato invece trasportato al pronto soccorso, dove è stato medicato e preso in carico dai medici. Ne avrà per diversi giorni prima di rimettersi completamente.