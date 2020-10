in foto: Paride Venditti

Paride Venditti, ventotto anni, è scomparso da Alatri, in provincia di Frosinone, il 29 settembre scorso. Da quel giorno i famigliari non hanno più avuto sue notizie, hanno denunciato la sua scomparsa alle forze dell'ordine e si sono rivolti anche alla trasmissione ‘Chi l'ha visto?' in onda su Rai 3. Da qual giorno i suoi parenti non hanno mai smesso di cercarlo. A diffondere la richiesta di aiuto attraverso i social network è stata sua sorella: "Quella mattina Paride è uscito di casa per andare al lavoro e stava bene, ha avuto contatti telefonici con sua moglie fino alle ore 15, dopodiché il suo telefono è risultato sempre spento. Ha avuto modo di tornare a casa sua e portarsi qualcosa con sé di capi di abbigliamento, porta un trolley rosso dal giorno della sua spontanea scomparsa – si legge in un post pubblicato su Facebook – da oltre due settimane non abbiamo tracce di lui, non sappiamo se sta bene, non sappiamo cosa gli sia successo o con chi stia, siamo tutti preoccupati". E ha lanciato un appello agli utenti, per aiutare i suoi cari a ritrovarlo: "Se qualcuno lo abbia intravisto o avuto contatti con lui ci informi". Al momento l'ipotesi è che si sia trattato di un allontanamento volontario ma non si conoscono i motivi, ma gli investigatori non escludono altre ipotesi.

Paride Venditti, nato ad Isola del Liri, sposato, viveva ad Alatri insieme alla sua famiglia. Di corporatura normale, è alto 1,76 metri, ha occhi verdi e capelli castano scuro e ha un orecchino sul lobo sinistro, senza altri segni particolari. L'ultima volta che è stato visto era vestito in questo modo: indossava un gilet blu, pataloni neri, con tasche rosse e scarponcini marroni.