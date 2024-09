video suggerito

Parcheggia male l’auto e lascia un biglietto: “Abbiate pietà, sto facendo l’esame di procedura civile” La corsa per arrivare in orario all’esame, ma senza la fortuna di trovare un parcheggio. Lascia l’auto in sosta selvaggia e mostra un biglietto: “Abbiate pietà”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

La foto del bigliettino lasciato sul cruscotto dell'auto, dalla pagina Facebook The Roman Post.

Qualcuno direbbe che si è trattato di una questione di priorità. Ma Roma, nonostante tutti i suoi problemi, stupisce sempre anche per questo. E così capita che, dopo aver inveito contro il conducente di un'automobile parcheggiata male, scappi una risata. È quello che deve essere successo alla persona che, affacciandosi sul cofano di un'automobile lasciata in sosta selvaggia, ha trovato il biglietto di uno studente (o studentessa) in crisi da sessione autunnale. "Sto facendo l'esame di procedura civile – ha lasciato scritto nero su bianco su un foglio di carta – Vi prego, abbiate pietà". E in basso, fra parentesi, ha aggiunto una postilla per le emergenze con il numero di telefono: "Arrivo subito, nel caso chiama qui".

La ricerca del parcheggio a Roma

Stava per entrare in aula e sostenere uno degli esami più tenuti dagli studenti iscritti a Giurisprudenza. Forse avrà messo la sveglia prima del solito e avrà dedicato qualche minuto in più a ripassare prima dell'esame. Avrà indossato gli abiti di fretta, cercando di appare più formale del solito. E, una volta al volante, avrà fatto il solito percorso. Con un po' più di tensione rispetto al solito. E proprio mentre si trovava a pochi passi dall'università, è lì che non ha trovato parcheggio. Prima la disperazione, poi il lampo di genio. E il bigliettino, diventato virale su Facebook dopo la condivisione della pagina The Roman Post.

Una dimostrazione di semplicità e ingegno quella di chi, impugnando la penna, ha strappato un foglio dal quaderno degli appunti consapevole di occupare uno spazio non suo, ma con la fretta di chi rischia di dover ripresentarsi all'appello successivo.

Leggi anche Morto a 37 anni il giornalista Manuel Mancini: si è sentito male nella sua auto

Le reazioni online

Per chi ha dovuto sostenere quell'esame così temuto da lasciare la macchina parcheggiata male, siamo certi che anche gli altri automobilisti e le altre automobiliste hanno provato un po' di simpatia, forse ricordandosi di quando, sulla cattedra davanti ai docenti, si trovavano loro.

"Deve essere giustificato a priori", insinua qualcuno, forse ricordandosi del proprio esame di procedura civile. E chi, invece, scontrandosi con il comportamento dello studente rinomina l'esame: "Prova incivile", scherza. "Ma alla fine i vigili hanno fatto la multa? – si chiedono ancora – Non vorrei essere nei suoi panni: se anche l'esame è andato male, deve essere stata proprio una brutta giornata".