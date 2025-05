Parcheggia in mezzo alla strada a Roma: il video dell’auto abbandonata e della via bloccata a Prati Ha parcheggiato l’automobile in mezzo alla strada, abbandonandola nel quartiere di Prati, a Roma e bloccando la strada a un tassista. Nell’attesa che tornasse la conducente, nella via si è concentrata una folla di curiosi. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Beatrice Tominic

Auto blocca la strada a Prati.

Ha abbandonato l'automobile al centro della strada, è scesa dalla macchina e l'ha abbandonata lì, bloccando il passaggio a un tassista. "Scena surreale in pieno centro", così viene presentato quanto accaduto nei giorni scorsi nel cuore della capitale, nel quartiere di Prati in via dei Gracchi da dove il tassista voleva partire. A bloccare il traffico e, ovviamente, il transito del taxi, un'automobile al centro della strada senza conducente né passeggeri. Praticamente parcheggiata lungo la via, senza possibilità di muoversi.

Un disagio che, merito forse anche del tassista che ha iniziato a suonare il clacson cercando di farsi notare dalla persona proprietaria del mezzo, ha attirato l'attenzione delle persone che passeggiavano per strada e di quelle che si trovavano al lavoro, nei palazzi. Sono proprio loro, le persone curiose che hanno assistito a quanto stava accadendo, che hanno deciso di armarsi di telefonino e riprendere la scena, condividendola poi sui social network.

Il video dell'automobile parcheggiata al centro della strada

"Una donna non solo chiude la strada, ma mette anche i birilli. Abbiamo fatto 30, ma facciamo anche 31", si legge in testa al video della scena ripresa dall'alto. "Il problema è che ha anche chiuso la macchina, altrimenti l'avrei spostata io", dice il tassista che, dopo essersi mosso lungo la via in cerca del proprietario dell'automobile, ha iniziato a suonare il clacson. "Ma è uno scherzo?", si chiedono, intanto, le persone che si trovavano a riprendere la scena da un balcone che si affaccia sulla via.

"Ma ha messo anche i birilli per chiudere la strada? Ma è possibile?", si chiedono ancora, facendo caso ai coni posti sulle strisce pedonali e bloccando l'ingresso in via dei Gracchi dalla via principale, via Marcantonio Colonna.

Nel frattempo, però, anche in strada sono state molte le persone, curiose di capire di cosa si trattasse, a decidere di trattenersi. Anche alcune di loro scelgono di riprendere tutta la scena. "‘Ste cose solo a Roma. E noi sempre in prima linea a godercele", scrivono alcune ragazze rimaste in strada in attesa dell'arrivo della conducente.

L'arrivo della conducente: "Eccomi arrivo"

Guardandosi intorno, alla fine la vedono. Sta camminando in direzione dell'automobile. Ha le mani alzate e inizia a dire qualcosa mentre cammina, a passo spedito, dal tratto opposto della strada. È lei, la conducente dell'automobile. Si scusa, dice che sta arrivando e allunga il passo. "Lei si è giustificata dicendo che davanti a lei c'era un camion fermo per non so quale motivo. Credo avessero chiuso la strada dietro di lei. Allora si è sentita giustificata nel parcheggiare lì in mezzo", ha spiegato la ragazza che ha ripreso la scena dalla strada.

"Io per la vergogna avrei finto un malore", è stata la risposta di un utente nei commenti. "Se non lo ha fatto per un motivo grave, sarebbe da denuncia", è la reazione di un'altra. "Era un motivo grave… – ha aggiunto la ragazza che ha ripreso la scena, affiancando delle emoji che ridono – Doveva andare a pranzo".