Parata di oggi 2 giugno a Roma: il percorso e le strade chiuse per la Festa della Repubblica In occasione del 76esimo anniversario della Festa della Repubblica torna, dopo due anni di stop, la parata militare a Roma: ecco le strade chiuse e il percorso della sfilata.

A cura di Beatrice Tominic

Oggi 2 giugno 2022 dopo due anni di stop a causa della pandemia di coronavirus, torna nelle strade del centro di Roma il tradizionale appuntamento con la Parata militare per il settantaseiesimo anniversario della Proclamazione della Repubblica: il tema dell'evento di quest'anno è Insieme per la difesa della pace. Per questa ragione quest'anno, per la mattinata del 2 giugno, sono già stati disposte modifiche alla viabilità, soprattutto nell'area dei Fori Romani, come si legge sul sito di Roma Mobilità.

Le prime limitazioni sono già scattate nella giornata di ieri, mercoledì primo giugno, mentre altre si aggiungono a partire da stamattina: la situazione torna alla normalità progressivamente, a partire da mezzogiorno. Oltre alle modifiche alla viabilità, infine, la Questura ha chiesto la chiusura dei poli museali e dei parchi archeologici fino alle ore 14.

Strade chiuse a Roma per la Parata di oggi 2 giugno 2022

In occasione delle celebrazioni del 2 giugno, sono molte le strade chiuse alla circolazione. Oltre a via dei Fori Imperiali che, come ogni giorno festivo, è isola pedonale, dalle prime ore di oggi sono disposte limitazioni alla circolazione nell'area di:

piazza Venezia,

via di San Gregorio,

Bocca della Verità,

Circo Massimo,

Caracalla.

Ulteriori chiusure sono attese in:

via dei Fornari,

via di Sant'Eufemia,

vicolo di San Bernardo

via Ventiquattro Maggio,

via del Quirinale,

via della Dataria,

via Ferrara,

via della Consulta (tratto da via del Quirinale a via Piacenza).

Nella mattina di oggi, infine, sono chiuse anche le corsie centrali di via Cristoforo Colombo, nel tratto tra via Laurentina e Porta Ardeatina.

Il percorso della Parata per la Festa della Repubblica 2022

Come ogni anno, la parata militare organizzata per il 2 giugno si articola su molte vie del centro cittadino: molti agenti delle forze dell'ordine dello Stato italiano sfilano con coreografie particolari nelle vie di Roma. Il percorso, attraversato già durante le prove generali della notte fra lo scorso 30 e 31 maggio, comprende: