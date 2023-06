Parata di oggi 2 giugno 2023 a Roma: il percorso e le strade chiuse per la Festa della Repubblica In occasione del 77esimo anniversario della Festa della Repubblica, anche venerdì 2 giugno 2023 torna la parata militare a Roma: ecco le strade chiuse e il percorso della sfilata.

A cura di Beatrice Tominic

Oggi venerdì 2 giugno, in occasione delle celebrazioni per il settantatreesimo anniversario della Proclamazione della Repubblica, torna la parata militare nelle vie di Roma alla presenza delle più alte cariche dello Stato. Disposte, per l'occasione, modifiche alla viabilità, soprattutto nell'area dei Fori Romani, come si legge sull'Agenda di Roma Mobilità: chiusure al traffico, soste vietate e deviazioni o limitazioni per alcune linee di autobus che attraversano il centro. Scopriamo insieme come cambia la circolazione per le celebrazioni della Festa della Repubblica.

Festa della Repubblica: strade chiuse il 2 giugno

Come riportato nel sito, le prime modifiche alla viabilità sono arrivate già nel corso della notte quando, dopo la mezzanotte, è stata chiusa via dei Cerchi. Dalle ore 5 partiranno, invece, le nuove chiusure che riguardano:

via di San Gregorio,

via Celio Vibenna,

piazza del Colosseo,

via dei Fori Imperiali,

piazza Venezia (eccetto la porzione di carreggiata compresa tra via del Plebiscito/via del Corso/via Cesare Battisti),

piazza d'Ara Coeli,

via del Teatro di Marcello,

via Petroselli,

piazza Bocca della Verità,

via del Circo Massimo,

via della Greca,

via Ara Massima di Ercole,

piazza di Porta Capena,

piazzale Numa Pompilio,

viale delle Terme di Caracalla (tratto compreso tra Porta Capena e viale di Porta Ardeatina).

Le ultime chiusure, infine, interessano l'ultima porzione di piazza Venezia e via Cesare Battisti dalle ore 7 e dalle ore 7.30 la zona attorno al Quirinale, compresa via Nazionale (tra via Milano e via Ventiquattro Maggio).

Divieti di sosta per le celebrazioni del 2 giugno

Continuano fino alla fine delle celebrazioni per la Festa della Repubblica i divieti di sosta scattati ieri, giovedì primo giugno 2023 a partire dalle ore 14 che riguardano:

Caracalla,

Porta Capena,

il Circo Massimo,

Bocca della Verità,

Teatro Marcello,

piazza Venezia,

il Quirinale,

via Cavour,

via di San Gregorio.

Le linee di bus con deviazioni e limitazioni in centro a Roma il 2 giugno

Modifiche anche per quanto riguarda il trasporto pubblico: la fermata della metro B di Colosseo sarà chiusa dall'inizio del servizio, ma le variazioni maggiori riguardano i mezzi di superficie a partire dai capolinea di piazza Venezia e via del Teatro Marcello che sono temporaneamente soppressi. Le linee 46, 190F e 916F effettuano capolinea in via degli Astalli; la 60 a piazza dei Cinquecento, l'80 a piazza Barberini e le linee 44, 715 e 716 781 a Monte Savello fino alle 13.30 circa.

Numerose, inoltre, le linee che subiscono variazioni di percorso o limitazioni. In particolare i provvedimenti riguardano 32 linee di autobus Atac o Roma Tpl: