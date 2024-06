video suggerito

Parata del 2 giugno 2024 a Roma: il percorso e le strade chiuse per la Festa della Repubblica Domenica 2 giugno 2024 torna la parata militare a Roma, l’occasione è il 78esimo anniversario della Festa della Repubblica: ecco l’elenco delle strade chiuse e il percorso della sfilata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

Foto Archivio

Con le celebrazioni per il settantaquattresimo anniversario della Proclamazione della Repubblica, nella giornata di domenica 2 giugno, torna anche la parata militare nelle vie di Roma alla presenza delle più alte cariche dello Stato. Sono previste variazioni alla viabilità, in particolare modo nella zona dei Fori Romani, così come si può leggere sul sito di Roma Mobilità: strade chiuse, divieti di sosta, deviazioni e limitazioni per alcune linee di autobus che percorrono il centro della Capitale. Ecco come cambia la circolazione per le celebrazioni della Festa della Repubblica.

Festa della Repubblica: strade chiuse il 2 giugno

Come riportato dall'Agenda di Roma Mobilità, le prime modifiche alla viabilità arrivano nella notte tra sabato e domenica con via dei Cerchi. A partire dalle ore 5 di domenica partiranno, invece, le chiusure in

Via di San Gregorio

Via Celio Vibenna

piazza del Colosseo

via dei Fori Imperiali

piazza Venezia

via del Plebiscito

via del Corso

via Cesare Battisti

piazza d'Ara Coeli

via del Teatro di Marcello

via Petroselli

piazza Bocca della Verità

via del Circo Massimo

via della Greca

via Ara Massima di Ercole

piazza di Porta Capena

piazzale Numa Pompilio

viale delle Terme di Caracalla (il tratto compreso tra Porta Capena e viale di Porta Ardeatina)

via dei Fornari

via di Sant'Eufemia

vicolo San Bernardo

via degli Astalli

Dalle 13.30 ci sarà una progressiva riapertura delle strade, ad eccezione di via dei Fori Imperiali, che resterà chiusa tutto il giorno per la solita pedonalizzazione festiva. Possibili chiusure poi, sempre su via XXIV Maggio, via Mazzarino, via e piazza del Quirinale, via della Dataria. Nelle giornate di sabato e domenica poi ci saranno limitazioni al transito dei monopattini in via XXIV Maggio; piazza e via del Quirinale, via della Consulta e via Mazzarino.

Divieti di sosta per le celebrazioni del 2 giugno

Proseguono fino al termine delle celebrazioni per la Festa della Repubblica i divieti di sosta che scattano nella notte tra sabato e domenica e che riguardano:

via del Plebiscito

via Magnanapoli

piazza Ara Coeli

piazza Madonna di Loreto area del Foro di Traiano

via dei Fornari

via di Sant'Eufemia

via Cesare Battisti

vicolo San Bernardo

piazza Venezia

largo Enrico Berlinguer

piazza San Marco

via di San Venanzio

via di San Marco

via degli Astalli

Sempre per le celebrazioni per la Festa della Repubblica, queste le modifiche alla viabilità: divieti di sosta su:

via XXIV Maggio

piazza del Quirinale

via del Quirinale

via della Consulta

via Mazzarino

Le linee di bus con deviazioni e limitazioni in centro a Roma il 2 giugno

Anche il trasporto pubblico della città di Roma presenta diverse modifiche per il 2 giugno: la Questura ha richiesto la fermata della metro B di Colosseo a partire dalle 5.30 di domenica. I cambiamenti più importanti riguardano i mezzi di superficie a partire dai capolinea di piazza Venezia e via del Teatro Marcello che sono sospesi. La linea 40 sarà sospesa da inizio servizio e sino alle 13.30. Nel corso della parata i tram della 3L viaggeranno tra stazione Trastevere e piazzale Ostiense (senza raggiungere Porta Maggiore); quelli dell'8 saranno in servizio tra il Casaletto e piazza Cairoli senza raggiungere piazza Venezia. Le linee 44, 715, 716, 781 saranno limitate a Monte Savello, non raggiungeranno i capolinea di Teatro Marcello e piazza Venezia; la 60 sarà limitata a piazza dei Cinquecento, senza arrivare a piazza Venezia; 63, 80 e 83 si fermeranno a via Veneto, senza raggiungere i capolinea di Monte Savello, piazza Venezia e piazzale dei Partigiani.

Diverse quindi le linee che subiscono variazioni di percorso o limitazioni. In particolare i provvedimenti riguardano le linee:

3L

C3

H

30

44

46

51

60

62

63

64

70

75

80

81

83

85

87

118

160

170

190F

492

628

671

714

715

716

781

792

916F