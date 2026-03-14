Papa Leone XIV a Rebibbia: la visita alla parrocchia di via Casal de Pazzi tra i poveri e i malati

C'è grande attesa a Rebibbia, nella zona di Ponte Mammolo, per la visita di Papa Leone XIV alla chiesa del Sacro Cuore di Gesù di via Casal de Pazzi 88. Da giorni il quartiere è in fermento: le strade sono state pulite, l'asfalto è stato riparato, e la comunità di fedeli non parla d'altro che dell'arrivo del Pontefice. Questa avverrà domenica 15 marzo: Papa Leone XIV arriverà per le 16, accolto dai ragazzi dell'oratorio e dai bambini. Ci sarà poi un incontro con le persone senza fissa dimora che frequentano la parrocchia e usufruiscono dei servizi presenti all'interno, e con i malati. Alle 17, la messa. Quella di domani sarà l'ultima delle cinque visite parrocchiali in avvicinamento alla Pasqua di papa Leone XIV.

"Essere preti in queste zone vuol dire andare a raccogliere gli ultimi, quelli con grande difficoltà, cercando di aiutarli a camminare da soli, fare in modo che ritrovino una dignità perduta – ha dichiarato don Domenico Romeo, parroco della chiesa – Qui ci sono diverse storie di disagio, dove spesso manca la presenza dei genitori e se c'è non è ben guidata, quindi anche i genitori hanno bisogno di una mano".

"La notizia che il Papa sarebbe venuto a visitarci ha generato grande commozione", le parole del parroco don Francis Refalo, riportate da Vatican News. "Si sono affacciate tante persone, anche che non frequentano abitualmente la parrocchia, e hanno voluto aiutare. In loro si è accesa una fiamma". Vicino la parrocchia c'è anche il carcere di Rebibbia, che ha in serbo dei progetti per i detenuti. "Questa vicinanza è una vocazione speciale della nostra parrocchia. Se ci troviamo qui non è un caso, è una realtà alla quale dobbiamo rispondere. C’è il desiderio di realizzare dei monolocali per chi è in permesso premio".