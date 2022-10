Papà chiude il figlio di 8 anni in auto di notte e va a giocare alle slot machine Un uomo di 46 anni è stato denunciato per abbandono di minore, per aver lasciato il figlio di 8 anni chiuso in auto per andare a giocare alle slot machine. Il piccolo è stato affidato alla madre.

Ha chiuso il figlio di otto anni in auto e lo ha lasciato da solo, di notte, per entrare in un locale e giocare alle slot machine. A finire nei guai è stato un uomo di quarantasei anni di nazionalità Moldava, che ha ricevuto una denuncia per abbandono di minore. I fatti risalgono alla serata di ieri, lunedì 3 ottobre, e sono avvenuti nel Comune di Grottaferrata, nella zona dei Castelli Romani. Erano circa le ore 22 quando l'uomo, che si trovava insieme al suo bambino, ha parcheggiato la macchina in via delle Sorgenti di Squarciarelli. È sceso dalla vettura e si è allontanato, lasciando il piccolo dentro.

Il piccolo era solo in auto e piangeva

A dare l'allarme alle forze dell'ordine sono stati alcuni passanti che, nonostante fosse buio, hanno notato il bambino all'interno dell'auto e si sono preoccupati. Il piccolo ha attirato l'attenzione delle persone che erano in strada le quali, vedendolo da solo e che piangeva, si sono insospettite che non ci fosse nessuno con lui e hanno dato l'allarme, chiamando i carabinieri. A fermarsi è stata una pattuglia dei militari della stazione di Grottaferrata, che si trovava in zona ed era impegnata nei quotidiani controlli del territorio.

Il bambino è stato affidato alla madre

I militari hanno rintracciato il padre all'interno della sala slot mentre era intento a giocare, lo hanno identificato e denunciato per il reato di abbandono di minore. L'uomo si è giustificato con i carabinieri dicendo che si era allontanato solo per pochi minuti e che stava per tornare da suo figlio. Il piccolo sta bene, la macchina è stata aperta e fortunatamente non ha riportato conseguenze gravi se non un grande spavento, ma è stato messo in sicurezza e consolato. Il bambino è stato poi affidato a sua madre.

Lo scorso agosto a Monterotondo un altro episodio di minori chiusi in auto, ma in quel frangente la bimba di due anni è rimasta intrappolata dentro alla vettura accidentalmente e a dare l'allarme è stata proprio sua mamma. La donna aveva infatti dimenticato la chiave nella serratura e le porte si sono chiuse. Anche in quell'occasione sono intervenuti i carabinieri.