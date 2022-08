Scende dall’auto e la figlia di 2 anni resta chiusa dentro: i carabinieri la salvano Una bimba di due anni è rimasta chiusa in auto, ma i carabineiri l’hanno salvata e sta bene. Momenti di paura per una mamma che ha dimenticato le chiavi nella serratura e si è attivata la chiusura centralizzata.

A cura di Alessia Rabbai

La bimba di due anni salavata dai carabinieri con la mamma

Sono stati momenti di paura per la mamma di una bambina di due anni, rimasta chiusa in macchina. È accaduto ieri pomeriggio, in Piazza Roma a Monterototondo, dove la quarantaduenne aveva parcheggiato ed era scesa dalla macchina, per parlare con un conoscente. Inavvertitamente ha dimenticato le chiavi dell'auto, che sono rimaste attaccate all'interno della vettura e le serrature si sono chiuse. Si è trattato di un momento, la donna stava parlando con una persona quando, andando a riaprire la portiera, si è resa conto che non era possibile farlo dall'esterno. Agitata la donna ha chiesto aiuto ad una pattuglia di carabinieri della Sezione Radiomobile, che stava passando in zona, preoccupata che la piccola potesse sentirsi male.

Sono infatti purtroppo note le cronache di minori dimenticati inavvertitamente all'interno delle auto dai famigliari, non era questo il caso ma le alte temperature di questa caldissima estate possono in breve tempo avere conseguenze molto gravi o risultare fatali a chi si trova in macchina, che siano persone o animali. Ma l'episodio, che comunque ha generato grande preoccupazione nella mamma della bimba, si è concluso con il lieto fine, grazie all'intervento dei carabinieri. I militari vedendo la donna agitata sono subito intervenuti e, con l’aiuto di un passante, dopo aver rotto una parte del finestrino posteriore, sono riusciti a sbloccare la chiusura centralizzata, hanno aperto la macchina e hanno fatto uscire la bambina dall'auto. La piccola fortunatamente non ha riportato conseguenze, stava bene e sua mamma, ormai tranquilla, ha potuto riabbracciarla.