video suggerito

Panzironi, pm chiede 2 anni e 8 mesi: “Medico abusivo, con le diete si approfittava dei più deboli” Due anni e 8 mesi è la condanna chiesta dal pm per Adriano Panzironi, l’inventore della dieta che fa “vivere 120 anni”: è accusato di esercizio abusivo della professione medica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

33 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il pubblico ministero ha chiesto una condanna di due anni e 8 mesi per Adriano Panzironi, l'inventore della dieta che fa "vivere 120 anni", come dice il titolo del libro in cui illustra il suo regime alimentare, accusato di esercizio abusivo della professione medica. Un anno e 4 mesi, invece, è la condanna che rischia il fratello, Roberto Panzironi, accusato di aver concorso nell'esercizio abusivo "moralmente e materialmente". Davanti agli imputati, come parte offesa, i pm hanno individuato l’Ordine provinciale dei medici di Roma.

La requisitoria del pm

Secondo quanto dichiarato nella sua requisitoria il pm, Panzironi avrebbe mostrato il suo regime alimentare come una medicina valida e alternativa. Eppure gli ordini professionali dei medici, come ha continuato a spiegare il pm, sono d'accordo: Panzironi non avrebbe potuto fornire questo genere di consiglio, poiché non è medico. Consigliando l'eliminazione dei carboidrati a persone che ne aveva abusato in passato, avrebbe esercitato abusivamente la professione medica, secondo il pm, approfittandosi del loro stato emotivo fragile.

Le indagini su Panzironi

Secondo gli inquirenti, Panzironi avrebbe esercitato abusivamente la professione medica davanti ai numerosi spettatori della trasmissione televisiva Life 120 Channel, sul digitale terrestre. Inoltre, secondo quanto raccolto, avrebbe suggerito singolarmente indicazioni e programmi di nutrizione, quelle che sembrano essere vere e proprie diete tramite call center e conversazioni si Facebook. Fra i consigli, secondo l'accusa, anche quello di eliminare definitivamente alcuni cibi, assumerne altri con un preciso dosaggio o assumere integratori che vendeva lui stesso.

Per questa ragione nel 2018 è stata presentata una denuncia da parte dell'Ordine dei Medici del Lazio contro i due fratelli che è stata presto archiviata: il giudice, infatti, ha confermato che non c'è mai stato alcun raggiro nella vendita dei prodotti. Oltre all'esperienza televisiva, Panzironi ha diffuso il proprio libro Vivere 120 anni – Le verità che nessuno vuole raccontarti. Nel volume, però, verrebbero nuovamente presentati esempi di dieta.

La difesa di Adriano Panzironi

Nelle prossime udienze, arriva invece la difesa di Panzironi, affidata agli avvocati penalisti Giorgio Perroni e Bruno Andò che hanno il compito di spiegare la versione dei due fratelli. La sentenza di primo grado è attesa per l'inizio dell'anno prossimo.