Pantheon a pagamento, l’accordo tra Vicariato e ministero della Cultura: visitarlo costerà 5 euro Vicariato e ministero della Cultura si sono accordati: per entrare al Pantheon si pagherà un biglietto di 5 euro.

A cura di Beatrice Tominic

Per visitare l'interno del Pantheon si pagherà un biglietto dal costo di 5 euro. È stato sottoscritto l'accordo fra il Vicariato e il ministero della Cultura di Roma. Alla diocesi di Roma andrà il 30% del ricavato, cioè 1.50 euro per ogni ingresso, che verrà utilizzato per iniziative caritative e culturali mentre il ministero della Cultura incasserà il restante 70%, cioè 3.50 euro, da destinare alla pulizia e alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.

"Il testo prevede il pagamento per l'accesso al Pantheon soltanto al di fuori degli orari riservati alle funzioni liturgiche e alle attività pastorali", ha diffuso in una nota il Vicariato di Roma.

Per garantire che i turisti non accedano durante le cerimonie, stazioneranno fuori dall'ingresso del monumento alcuni addetti incaricati dal ministero: saranno sempre loro, inoltre, a gestire i flussi di visita in tutti gli altri orari.

Il progetto del Pantheon a pagamento

Per anni è stata presa in considerazione la possibilità di rendere a pagamento le visite all'interno del Pantheon. La possibilità era emersa quando Dario Franceschini era ancora ministro della Cultura: anche Miguel Gotor, l'assessore capitolino alla Cultura ne aveva parlato qualche mese fa, proponendo l'ingresso con un biglietto da un euro.

Lo scorso dicembre è stato l'attuale ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano a riproporre l'idea. "Se si tratta di una risorsa utile per i cittadini di Roma, è da valutare", aveva commentato in risposta il sindaco Roberto Gualtieri.

Il Pantheon oggi è il monumento più visitato in Italia fra quelli gratuiti, con 9 milioni di presenze nel 2019.

"Oggi manteniamo l'impegno assunto nei primi giorni del ministero: far pagare un biglietto, che sia poco dispendioso, per il Pantheon – ha dichiarato Sangiuliano – Definiremo presto anche l'esclusione del pagamento dei cittadini della capitale e di tutte quelle altre categorie che già non pagano l'accesso ai musei, come i ragazzi fino ai 18 anni (quelli fino a 25 pagano il ridotto di due euro), le categorie protette e i loro accompagnatori, le scolaresche e i loro docenti".

Non ha tardato ad arrivare anche il commento di Daniele Micheletti, arciprete della basilica di Santa Maria ad Martyres, ha commentato così: "A Roma in nessuna chiesa si paga un biglietto di ingresso: io sono d'accordo con questa prassi, ma mi rendo conto che questo del Pantheon è un caso particolare".